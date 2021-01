Guinée : Des coupeurs de route emportent 12 millions de francs

Les faits remontent à la nuit du mardi 19 au mercredi 20 janvier 2021 à Tamagaly, précisement sur la route nationale numéro 1. Des coupeurs de route ont emporté la bagatelle somme de 12 millions de francs guinéens après avoir attaqué un véhicule de transport en commun de type Renault 21 qui tentait de regagner Conakry, écrit Le site Aminata.

Un véhicule de transport attaqué par des coupeurs de route

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 janvier 2021, un véhicule de transport en commun revenant de N'Zérékoré, la plus grande ville forestière de la Guinée, a été la cible de coupeurs de route sur la route nationale numéro 1, rapportent nos confrères du site Aminata. Selon notre source qui cite un témoin, les bandits n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur le car en visant les pneus en vue de stopper sa course. Il faut noter que le conducteur a pris son courage à deux mains et a voulu forcer le passage. Malheureusement, il n'ira pas bien loin. Après une course poursuite de 500 mètres, le chauffeur a été rattrapé par un motard et un véhicule, soutient le média.

"Vu qu’il ne s’arrêtait pas, ils ont tiré dans la roue arrière, ainsi les assaillants ont décidé de prendre la voiture pour s’enfuir avec, mais vu qu’elle était endommagée ils n’ont pas pu", a confié Hamidou Bah, appartenant au syndicat des transporteurs de Tamagal. Une fois l'automobile immobilisée, les coupeurs de route ont fait main basse sur la somme de 12 millions de francs guinéens. "Ils ont emporté une somme de 12 400 000 francs guinéens et un des assaillants a été grièvement blessé. Il n’a pas pu aller avec ses amis", a poursuivi le syndicaliste. Les bandits ont fait des blessés dans le rang des passagers du véhicule de transport en commun.