Dougoutigui ruiné, quitte Abidjan: Voici sa nouvelle destination

Dougoutigui ruiné car sa ferme est en faillite; ce qui a amené le jeune homme à prendre une importante décision. Il l’a annoncé dans une vidéo publiée sur la toile jeudi matin.

Dougoutigui ruiné après son grand buzz qui l'a rendu célèbre

Deux ans après le buzz qui l’a rendu célèbre, le jeune Dougoutigui, devenu propriétaire d’une ferme avicole à Azaguié grâce au ministre Mamadou Touré, est au bord de la faillite. ''Pendant la période de la crise électorale, la récente élection présidentielle en Côte d’Ivoire, rien ne bougeait à la ferme. Les clients qui venaient payer en gros, ne voulaient plus prendre le risque d’acheter mes volailles parce qu’ils n’arrivaient pas à écouler les poulets sur le marché. En fait, les gens avaient peur de mettre leur argent dans quelque chose où ils pourraient perdre gros si les choses se gâtaient au pays. Au niveau de la ferme, on n'avait plus d’entrée d’argent alors qu’il faut entretenir les poulets, surtout leur alimentation'', a-t-il confié à Vibe radio.

Avant d'ajouter: "Les moyens faisant défaut, je perdais pratiquement une dizaine de poulets par jour, ils mourraient au fil des jours. Pendant cette période difficile qu’a connue le pays, où rien ne bougeait chez moi, j’ai perdu presque toutes mes volailles. Aujourd’hui où je vous parle, sur des milliers de poulets, je n’ai qu'une centaine de volailles dans ma ferme à Azaguié. J’ai laissé mon frère jumeau là-bas à Azaguié pour gérer les volailles restantes. Moi, je suis rentré à Abidjan pour voir comment relancer mon business....Aujourd’hui, tout ce que j’ai comme argent, c’est 400.000 Frs que j’ai confié à mon oncle qui travaille à la PJ», a-t-il ajouté.

Vilipendé sur les réseaux sociaux, le jeune Dougoutigui ruiné, a pris la décision de retourner à Azaguié afin de se consacrer à son travail. ‘’Je reconnais que j’ai fait une erreur, je vais faire un effort pour reprendre le travail. Je suis de retour à la ferme pour travailler normalement comme il se doit. Ça ira. Dieu est grand. Tout ce que Dieu fait est bon. C’est sa volonté‘’, a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce jeudi. ‘’... Appelez-moi Dougoutigui la renaissance. Je vais reprendre le travail. Je vais reprendre ma vie en main‘’, a-t-il rassuré.