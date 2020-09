Mairie d'Azaguié : Mamadou Koulibaly en colère contre l'Etat

À la tête de la mairie d'Azaguié depuis les municipales de 2018, Mamadou Koulibaly est très remonté contre les autorités ivoiriennes. Le maire de cette localité située à 40 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'en est ouvertement pris au gouvernement. Mais pourquoi l'ex-ministre du Budget se dresse-t-il contre le pouvoir d'Alassane Ouattara ?

Mairie d'Azaguié, indigné, Mamadou réclame sa subvention

À l'occasion des municipales du 13 octobre 2018, Mamadou Koulibaly a été porté à la tête de la mairie d'Azaguié. L'ancien président de l'Assemblée nationale a obtenu 46,08 % du suffrage exprimé, en tant que candidat indépendant. "Je ne suis pas venu, je vous l'ai dit pendant la campagne, pour chasser qui que ce soit. Ce n'est pas ma façon de travailler. Tous ici, vous avez vos emplois, vos occupations, ce n'est pas moi qui vais venir vous chasser", a-t-il déclaré en l'endroit du personnel de la mairie lors de son investiture.

Le transfuge du Front populaire ivoirien (FPI), parti politique de l'opposition, s'est donc engagé à oeuvrer pour le développement de la commune d'Azaguié et pour l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. Mais deux ans après son arrivée à la mairie d'Azaguié, l'ex-proche de Laurent Gbagbo affirme être confronté à une difficulté. "Être maire en Côte d'Ivoire. À 4 mois de la fin de l'année 2020, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des communes de CI, n'a pas encore reçu sa subvention d'investissement. Pourtant le président de l'UVICOCI est ministre et le directeur de l'ACCT est maire. Comment ?", a dénoncé le fondateur du parti politique Liberté et démocratie pour la République (LIDER) sur son compte Twitter.

"Les populations ayant élu des maires RHDP sont-elles plus ivoiriennes que celles qui ont des maires d'autres bords politiques, alors que tous sont imposables et corvéables à merci, mais qu’elles sont exclues des retombées des dépenses publiques effectuées par le régime RHDP ?", s'est interrogé le patron de la mairie d'Azaguié. Pour l'heure, le gouvernement ivoirien n'a pas encore réagi à ces propos du mentor de Nathalie Yamb.