Covid 19 : Alassane Ouattara instaure l'état d'urgence sanitaire

Réuni le jeudi 21 janvier 2021, le CNS a annoncé l'état d'urgence sanitaire devant l'augmentation du nombre des cas positifs de covid 19, observée en Côte d’Ivoire. D'autres mesures ont été également adoptées par le Conseil national de sécurité en vue de freiner la propagation de la pandémie en Côte d'Ivoire.

Covid 19 : Alassane Ouattara annonce de nouvelles mesures

À l'occasion d'une réunion du Conseil national de sécurité le jeudi 21 janvier 2021, l'on apprend que les autorités ivoiriennes ont décidé de l'instauration de l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire, du jeudi 21 janvier au dimanche 28 février 2021. Par ailleurs, le CNS fait savoir que le port de masque dans les transports en commun, les services publics est obligatoire et le contrôle sera intensifié. Le communiqué fait savoir qu'il sera désormais question de la stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières et de la révision du délai de validité du test COVID-19 pour l’entrée et la sortie en Côte d’Ivoire, qui passe de 7 jours à 5 jours.

Ces mesures ont été prises sur proposition du comité de veille de la covid 19, après l'augmentation du nombre des cas positifs en Côte d'Ivoire observée ces derniers jours dans le pays. "Cette augmentation s’explique essentiellement par le non-respect, pendant la période des fêtes de fin d’année, des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Ci-dessous le communiqué du Conseil national de sécurité :