Libération de Guikahué et Affi: Ouattara a oublié Anges Félix N’Dakpri

Président de l’Association des Éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI) et Commissaire général du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA), Anges Félix N’Dakpri est toujours détenu en prison, plus de deux mois après la tenue de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Ouattara interpellé sur la détention prolongée de l’éditeur Anges Félix N’Dakpri

Arrêté le Dimanche 25 Octobre 2020, à son domicile à Abidjan, Anges Félix N’dakpri, Président de l’Association des Éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI) et Commissaire général du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA), est détenu à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Selon la Délégation PDCI de Toumodi Commune dont-il est le Délégué permanent, son arrestation fait suite à des évènements qui se sont déroulés le mercredi 21 octobre 2020 à Abli (Toumodi), son village où ‘’une altercation a eu lieu entre les populations et le Ministre Amedé Kouakou’’.

«Ange Félix N’dakpri est accusé (d’avoir voulu) faire incendier le domicile du Ministre. Et c’est la raison principale de son arrestation et de sa séquestration. Or, Ange Félix N’dakpri ne se trouvait pas sur les lieux et l’acte d’incendier n’est pas avéré », explique une déclaration de la Délégation Communale du PDCI–RDA de Toumodi en date du 26 Octobre 2020. L’arrestation de Anges Félix N’Dakpri avait également suscité la réaction de l’Association Internationale des Libraires Francophones (AILF), de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI), de l’Association des Éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI), et de l’Association des Écrivains de Côte d’Ivoire; lesquelles associations avaient sollicité sa libération mais en vain.

« Nous apprenons avec surprise et consternation l’enlèvement de M. Anges Félix N’Dakpri, Président de l’Association des Éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI) et Commissaire général du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA), le dimanche 25 octobre 2020 à son domicile à Abidjan (Côte d’Ivoire) par des inconnus. Nous ignorons les motifs d’une telle action qui affecte le milieu du livre. Intervenant en dehors du champ politique, nous demandons, au nom de nos associations respectives, la libération de ce professionnel du livre », avaient-elles demandé.

Presque trois mois après son arrestation, le Directeur général de GAD Editions croupit toujours derrière les barreaux. Et pourtant, depuis fin décembre 2020, on assiste à la libération des principaux responsables de l’opposition, initiateurs de la désobéissance civile et du boycott du scrutin présidentiel. Si les libérations de Pascal Affi N’guessan (FPI) et de Maurice Kakou Guikahué (PDCI), sont fortement saluées par l’opinion, il reste que les éditeurs ivoiriens se demandent encore pourquoi leur Président demeure emprisonné malgré tous les appels à sa libération.

« Anges Félix N’Dakpri est le Président de l’Association des Éditeurs de Côte d’Ivoire et Commissaire général du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA). Jusqu’à présent, on n’a pu faire aucune activité concernant le SILA. Le COVID a fait que l’an dernier, on n’a pas fait le SILA. Cette année, habituellement, on a déjà fait la conférence de presse du lancement. Mais on n’a pas lancé le SILA cette année parce que notre président se trouve en prison. Les membres de l’Association ont peur de s’exprimer. Or depuis un moment, dans le cadre du dialogue politique, certains leaders politiques dont Pascal Affi N’guessan, Maurice Kakou Guikahué et autres sont libérés, pendant qu’on ne parle pas de Anges Félix N’Dakpri. Il ne faut pas voir à travers lui l’homme politique. Anges Félix N’Dakpri est d’abord un homme culturel. Il faut le libérer pour que vive le livre en Côte d’Ivoire », a imploré un de ses proches.