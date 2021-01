Un an après son décès, grosse bagarre autour de Dj Arafat, sa mère menace

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a sévèrement mis en garde le fidèle compagnon de son défunt fils, Olopkatcha l'empereur. Voici les raisons.

Tina Glamour: ''Que les gens arrêtent d'utiliser l'image de mon fils (Dj Arafat) à des fins commerciales''

Le 26 janvier 1986, naissait le big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, qui, de son vivant, avait pris l'habitude de célébrer la date anniversaire de sa naissance. Plus d'un an après sa tragique disparition, Olopkatcha l'empereur, un de ses fidèles lieutenants, a décidé de célébrer la date de naissance du Daishikan le 26 janvier 2021 dans une discothèque à Abidjan. Chose à laquelle s'oppose formellement la mère du défunt artiste, Tina Glamour, qui n'est pas passée par quatre chemins pour cracher ses vérités à la face d'Olopkatcha L'empereur.

''Si mon fils vivait, il aurait eu 35 ans le 26 janvier prochain. Je suis tombée des nues de voir sur les réseaux sociaux une affiche qui annonce une fête à cette occasion au Mix discothèque. J'apprends que c'est Ollopkatcha qui en est l'organisateur. Je ne suis pas concernée ni de prês ni de loin par cet événement. Je n'en suis pas la marraine. Je refuse que mon nom soit associé à cela. Arafat ne vit plus. A quoi sert donc une fête à l'occasion de sa date d'anniversaire dans une boite de nuit? Avec des salons à hauteur de 200. 000 frcs, 300. 000 frcs et plus. Ça suffit! Que les gens arrêtent d'utiliser l'image de mon fils à des fins commerciales'', a-t-elle confié à média prime.

Avant d'ajouter: ''Fêter l'anniversaire d'un défunt, franchement, qu'on mette fin à ce genre de cinéma. Dans les derniers instants de mon fils, il avait besoin de soutien moral, financier et même de promotion. Il n'a bénéficié d'aucun soutien. Ce n'est pas maintenant qu'il se trouve sous la terre, que son nom sera utilisé à des fins commerciales'', a-t-elle prévenu. La Spendja a même menacé de traduire Olopkatcha en justice s'il s'entêtait à organiser cet événement.

''Que Olopkatcha sursoie à son événement. S'il s'entête, il sera traduit devant la justice. Il n'est pas apte à le faire. Qu'il laisse l'âme de mon fils reposer en paix. Olopkatcha a perdu son père. Qu'il n'utilise pas le nom de mon fils pour recolter des fonds pour financer les obsèques de son père ... Si une fête doit s'organiser à l'occasion de l'anniversaire de mon fils, cela doit être à l'initiative de sa mère que je suis ou de sa grand-mère (ma mère) dans la stricte intimité familiale'', a ajouté Tina Glamour.