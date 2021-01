Mamadou Touré est-il vraiment responsable de la faillite de Dougoutigui?

Le ministre Mamadou Touré est pris à partie par plusieurs internautes après la faillite de l'entreprise qu'il avait ouverte pour le jeune Dougoutigui.

Affaire Dougoutigui: Le ministre Mamadou Touré accusé en vain?

Devenu célèbre en 2019 grâce à une vidéo assez banale qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, le jeune Dougoutigui avait été reçu par plusieurs personnalités du pays dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui lui a offert une ferme de volailles, un tricycle, une gazinière, trois vélos, un lit et bien d'autres choses.

Une action de ce membre du gouvernement, qui devrait normalement permettre au jeune homme d'être autonome dans la vie. ''Le père Touré Mamadou, tu as dit, tu as fait. Tu ne promets pas par hasard parce que quand tu dis, tu fais. Longue vie à vous. Les fanatiques, venez m'aider à dire merci au ministre Touré Mamadou parce que je n'ai plus de mots. C'est Dieu qui bénit toujours, jour et nuit, Anitché (Merci) encore le vieux Touré Mamadou'', avait confié le jeune homme dans une vidéo publiée sur la toile.

Cependant, force est de constater que Dougoutigui n'a vraiment pas été à la hauteur des attentes puisque, deux ans après, ladite entreprise, une ferme, a fait faillite. Ce qui suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Des internautes vont même jusqu'à accuser le ministre Mamadou Touré d'être à l'origine de la faillite du jeune homme faute de lui avoir apporté un encadrement conséquent pour la bonne marche de son entreprise.

''Aider de jeunes Ivoiriens à entreprendre est une bonne chose, les inscrire dans un programme d’aide structurée, en vue de les rendre plus compétitifs sur le marché de l’entreprenariat est encore mieux. Le développement structuré relève de la vision, la « providentisalisation » conjoncturelle du développement amène toujours à la faillite. Et c’est malheureusement cette erreur pourtant facile à comprendre, que nombre de dirigeants africains commettent depuis soixante ans'', dénonce le journaliste et analyste politique, André Silver Konan.

''L'échec de Dougoutigui est l'échec de Dougoutigui''

Pour d'autres observateurs, Dougoutigui est le seul et unique responsable de sa faillite. ''L'échec de Dougoutigui est l'échec de Dougoutigui! Je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est celui du ministre Mamadou Touré... Le ministre a fait sa part pour la promotion de ce jeune homme. On ne peut pas lui en vouloir si le concerné n'a pas été suffisamment mature pour saisir sa chance. Je connais beaucoup de jeunes qui rêvent de ce genre de "récupération politique"(sic) pour changer leurs conditions. Dougoutigui a de la famille, des amis, un Manager... Bref tout un environnement avec des gens qui auraient pu le conseiller aussi. Dougoutigui est un jeune comme tous les autres jeunes ivoiriens qui ont besoin d'un coup de pouce pour réussir, saisir les opportunités pour transformer leur situation. Cependant, comme tous ces jeunes également, il doit savoir ce qu'il veut au juste. On ne va pas continuer à excuser les jeunes pour leur irresponsabilité. Chacun a sa part à jouer. Et Dougoutigui a mal joué la sienne'', estime, pour sa part, le journaliste Ben Ayoub.