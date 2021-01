Un tueur en série de 42 ans interpellé par la police à Marcory

La Direction de la police criminelle vient de frapper un grand coup en arrêtant le tueur en série qui semait la terreur dans la zone sud de la ville d'Abidjan. Ce serial killer est tombé dans les filets de la Brigade de recherches et d'intervention (BRI) dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 janvier 2021.

Fin de parcours pour le tueur en série de Marcory

Cela faisait quatre mois que le nommé SA, âgé de 42 ans et sans domicile fixe, otait la vie à de pauvres citoyens en plein sommeil. Ce tueur en série s'était établi à Abidjan sud où il avait droit de vie ou de mort sur les riverains. Le meurtier avait un mode opératoire qui consistait à surprendre ses victimes dans leur sommeil. Selon les informations fournies par la plateforme Police Secours, il leur fracassait le crâne pendant qu'elles étaient plongées dans les bras de Morphée.

L'homme sans coeur a même réussi à installer une véritable psychose au sein de la population. Il l'aurait fait plus d'une dizaines de victimes. La Direction de la police criminelle (DPC), saisie de l'affaire, s'était mobilisée pour mettre le grappin sur le tueur en série afin de ramener la quiétude et la sécurité dans la zone d'Abidjan sud. Ainsi une enquête a été ouverte par les services compétents en vue de rechercher et d'arrêter ce dangereux criminel.

Grâces à des indices qu'elle a pu collecter, la Brigade de recherches et d'intervention a pu déterminer les heures et les zones d'action du tueur en série, souligne la Direction générale de la police nationale (DGPN) dans une note. Dans la nuit du vendredi 22 au 23 janvier 2021, une patrouille composée de deux équipages de la BRI a mis la main sur le criminel répondant aux initiales de SA. Il a été pris à quelques encablures de l'échangeur de Marcory en face du supermarché Playce. Il était environ 2 h 30 minutes.

Aux mains des agents de la police, le tueur en série n'a pas fait de difficulté pour avour les faits qui lui sont reprochés. Il faut préciser que l'enquête se poursuit.