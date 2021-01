Législatives - Agboville: Adama Bictogo offre un véhicule 4X4 aux catholiques

Chose promise, chose due. Annoncé, il y a quelques jours, Adama Bictogo, député Agboville commune, a offert ce dimanche 24 janvier 2021, un véhicule 4X4 double cabine, à la communauté catholique, en présence du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, et de Patricia Gnaly, 5e adjoint au maire d’Agboville.

Après le COSIM et la chefferie d’Agboville, Adama Bictogo offre un véhicule 4X4 à la communauté catholique

« L’action de ce matin, est l’expression de la cohésion sociale, de la fraternité des enfants d’Agboville. C’est ce qui caractérise Agboville. Ce qui reste plus important pour nous, aujourd’hui, est que ce qui nous unis est plus fort que ce qui nous divise. Et, nous avons pris l’essentiel parce que nous sommes au service de nos parents de l’Agnéby-Tiassa et d’Agboville. C’est ce qui nous guide, mon frère Dimba et moi et les autres élus et cadres », a déclaré le candidat RHDP Agboville commune, aux élections législatives du 06 mars prochain, à l’issue de la messe qui s’est tenue à la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney de la ville.

Adama Bictogo, faut-il le rappeler, a offert récemment deux(02) véhicules 4X4 double cabine, à la section régionale du COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques) et à la mutuelle des chefs de village de la commune d’Agboville.

Pour le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, c’est la solidarité qui doit prévaloir entre tous les fils et filles pour le développement de toute la région.

« Á deux, à trois, à quatre, à cinq, nous sommes une vraie force motrice pour nos parents d’Agboville. Et, c’est ça qui demeure l’essentiel pour nous…Je salue l’esprit de confraternité qui a prévalu ce jour afin qu’ensemble nous puissions porter haut le drapeau de l’Agnéby-Tiassa, le drapeau d’Agboville », a appelé l’ex ministre de l’Intégration africaine.

Réceptionnant les clés du véhicule, Sébastien Aké, vicaire de la cathédrale, qui avait à ses côtés l’imam central de la grande mosquée d’Agboville, Diarra Ibrahim Khalilou, n’a pas caché sa joie face à ce don.

« On ne peut que dire merci à Dieu pour le geste du ministre. Parce que ce que nous voyons ce matin, c’est l’unité et c’est l’unité qui fait la force de l’homme. En voyant toutes ces personnes à nos côtés, nous pensons que le Seigneur est en train d’atteindre son objectif : celui de l’unité des hommes », a-t-il souligné.

Tizié T.

Correspondance particulière