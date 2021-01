Ce qui s'est passé à l'anniversaire de Dj Arafat le 26 janvier 2021

Plusieurs proches du défunt roi du Couper décaler, Dj Arafat, lui ont rendu un vibrant hommage le mardi 26 janvier 2021.

Dj Arafat célébré le mardi 26 janvier 2021

Né le 26 janvier 1986, feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat aurait eu 35 ans le mardi 26 janvier 2021, s'il n'était pas décédé le lundi 12 août 2019 dans un terrible accident de moto survenu en pleine célébration de la fête de la Tabaski. En ce jour marquant le 35è anniversaire de la naissance du big boss de la Yorogang, plusieurs de ses proches lui ont rendu un vibrant hommage à titre posthume.

La veuve du Beerus Sama, Carmen Sama, a laissé un message sur son compte Instagram. ''Que tes 1an de plus apaise le cœur de tout le monde et Que DIEU t’accorde le paradis éternel. HBD king'', a posté Carmen Sama qui a rappelé que la Boutique Rafna Houon a aussi un an d'existence. A cet effet, elle a annoncé une offre spéciale à sa clientèle.

''Je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Rafna boutique...A l’occasion de l'anniversaire de KING et de RAFNA BOUTIQUE, nous offrons à toute notre clientèle, 50% de réduction sur tous les articles de la boutique, une coupure de gâteux et un buffet à toutes'', a-t-elle ajouté. De son côté, la grand-mère de Dj Arafat a procédé au lancement de la fondation "Arafat forever" qui devrait désormais organiser tous les événements en hommage à Dj Arafat, veiller à la pérennisation de ses oeuvres et à une répartition équitable de ses droits d'auteur.

Pour sa part, Badro Escobar, l'un des fidèles compagnons du Beerus Sama, accompagné de plusieurs motards, se sont rendus au cimetière de Williamsville afin de s'incliner sur la tombe du Daishikan. Notons que plusieurs artistes tels que Bebi Philip, Sandia Chouchou, ont également rendu hommage à feu Dj Arafat via des messages postés sur leurs différentes pages Facebook.