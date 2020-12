Retrouvailles Carmen Sama - Emma Lohoues: Ce qui s'est passé

Quelques jours après son anniversaire, la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a rendu visite à l'ex copine de son défunt mari, Emma Lohoues.

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, veuve du roi du Couper-décaler, Dj Arafat, a célébré son 25è anniversaire le mercredi 16 décembre 2020. A l'occasion, la mère de la petite Rafna Houon a organisé une somptueuse soirée dans un espace chic à Abidjan. Vêtue d’une magnifique robe laissant entrevoir une partie de sa poitrine de rêve, la veuve de Dj Arafat a véritablement illuminé cette soirée. Et elle n’a pas non plus lésiné sur les moyens. Elle a, en effet, déboursé la somme de 884.000 FCFA pour satisfaire ses invités.

La grande absente à cette soirée anniversaire, était l’ex petite amie de son défunt mari, Emma Lohoues, qui a tout de même laissé un joli message à la belle Carmen Sama. « Tu es magnifique bébé Caca. Puisse tes un an de plus t’accorder tout ce que tu désires, mais avant tout la Santé. J’aurai tant voulu être parmi vous ce soir, mais l’homme propose et Dieu dispose ! Amusez-vous comme on connaît faire là, on a qu’une seule vie; autant la vivre pleinement ! Si Dieu le permet on va refaire ce show-là toi-même tu sais oklm… », avait écrit Emma Lolo à Carmen Sama.

Quelques jours après son anniversaire, Carmen Sama a rendu visite à son aînée Emma Lohoues, comme le témoigne une vidéo publiée sur la toile, à travers laquelle l'on se rend immédiatement compte de la bonne ambiance qui régnait lors de cette rencontre. Pour de nombreux observateurs, cette rencontre est la preuve qu'il n'existe aucune tension entre ces deux dames qui ont partagé à différentes périodes la vie du big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.