Agboville: Des "problèmes de personnes" menacent la reprise des cours au primaire

La section régionale du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits(MIDD) a, au terme de son assemblée générale tenue samedi 23 janvier 2021, à Agboville, décidé d’observer un arrêt de travail de cinq (05) jours, allant du lundi 08 au vendredi 12 février prochain. Et ce, pour protester vigoureusement contre l'utilisation de l'administration aux fins de régler des problèmes personnels. Le syndicat dit refuser les conclusions des travaux de la commission de nomination et de reconduction des directeurs d'école, tenus le mardi 04 août 2020.

Éducation: Les instituteurs d'Agboville en colère, annoncent une grève d'une semaine

Le paiement de 1000f/enseignant pour la signature de documents administratifs; la demande d’achat de chaises/enseignant pour équiper la salle de réunion; la répartition disproportionnée des frais annexes et la création de lignes nouvelles de frais annexes qui augmentent leurs coûts, sont entre autres les faits reprochés à Koné Pléguéfanga Brahima, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (IEPP) de Grand-Morié, sous-préfecture située à 12km d’Agboville.

Outre ces faits, il lui est aussi reproché d’avoir usé de son autorité pour forcer le président de la mutuelle des enseignants en vue d’assister financièrement les ayants droits de son défunt chargé de communication, qui n’a jamais été membre. Ceci, en violation des statuts et règlement intérieur de la mutuelle. Refus qui, selon Groguhé Bially Patrice, secrétaire régional du MIDD, aurait soulevé le courroux de l’IEPP.

« Après dénonciation de cet état de fait par le MIDD, monsieur le Directeur régional de l’Éducation nationale décide de la reprise des travaux avec la présence de tous les membres, le mardi 04 août 2020. Et cette fois-ci, à notre grand étonnement, la nouvelle commission décide de la démission de six (06) directeurs d’école. Nous constatons que la base de ces décisions est liée à des problèmes de personnes », avait décrié la note de protestation du plus grand syndicat des enseignants du primaire de Côte d’Ivoire, en date du 06 août 2020.

Et de conclure : « Nous vous saurions gré, Monsieur le préfet de région de l’Agnéby-Tiassa, préfet du département d’Agboville, de bien vouloir accorder votre arbitrage dans cette affaire qui, d’une part, engage la vie de six (06) familles et d’autre part, pourrait perturber la rentrée scolaire 2020-2021 dans le département». Les autorités administratives et éducatives, à savoir le préfet de région Sihindou Coulibaly et Péné N'Goran Antoinette, directrice régionale de l'Éducation nationale d'Agboville, sont donc appeler à s'impliquer davantage dans la résolution de ce différend entre les enseignants et leur hiérarchie.

Ceci, en vue de maintenir les jours à venir, un climat apaisé au sein des établissements primaires d'Agboville. Environnement scolaire qui reste fortement marqué par la pandémie à coronavirus dont le premier cas a été enregistré en Côte d’Ivoire, le 11 mars 2020. Créée en 2018, l’IEPP de Grand-Morié compte 04 secteurs pédagogiques avec près de 45 écoles primaires et préscolaires.

Tizié T.

Correspondance particulière