En séjour à Abidjan, ce qui est arrivé à la grand-mère de Dj Arafat

La grand-mère de feu Dj Arafat, Dandi Lou Hélène, n'est pas du tout contente des amis de son défunt petit-fils. Ce qu'il s'est passé.

Dandi Lou Hélène (grand-mère de Dj Arafat): ''Ils n'ont pas répondu à mon appel (...) C’est un manque de respect envers moi''

La grand-mère de Dj Arafat et mère de Tina Glamour, Dandi Lou Hélène, résidant aux États-Unis depuis plusieurs années, séjourne présentement en Côte d'Ivoire.

Le mardi 26 janvier 2021, jour marquant la célébration de l'anniversaire de naissance de son défunt petit-fils, Ange Didier Houon dit Dj Arafat, elle a procédé au lancement de la Fondation "Arafat forever" qui devrait désormais organiser tous les évènements en hommage à Dj Arafat, veiller à la pérennisation de ses oeuvres et à une répartition équitable de ses droits d'auteur.

Cependant, force est de constater qu'aucun membre de la Yorogang n'était présent à cet événement qui s'est déroulé dans une discothèque à Marcory Zone 4. Chose que n'a pas du tout appréciée Dandi Lou Hélène qui n'est pas passée par quatre chemins pour le faire savoir.

"Ce qui est plus douloureux et blessant, est que lors de mon dernier passage sur Abidjan, je n’ai pu voir toutes les personnes qui ont vécu avec mon défunt petit-fils Arafat, notamment les membres de la Yorogang à savoir Olokpatcha, Vanessa Fashion et les autres. J’ai eu à contacter Yves Djédjé Roland afin d’avoir une rencontre avec eux mais en vain car ils n’ont pas répondu à mon appel pour des raisons qui leur sont propres sans pour autant me revenir après'', a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter: ''C’est un manque de respect envers moi et surtout envers celui-là même qui leur a permis d’avoir certaines faveurs. Je suis une femme assez âgée; donc quand je suis au pays, c’est à eux de faire le premier pas vers moi vu tout ce que Didier leur a raconté sur ses rapports avec moi et son amour pour moi", a déclaré Madame Dandi Lou.