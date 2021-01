Guinée : Affaire Hadja Fatou Bangoura arrêtée, le RPG fait la lumière

En Guinée, dans l'affaire de l'arrestation de Hadja Fatou Bangoura, le RPG (Rassemblement du peuple de Guinée) Arc-en-ciel a fait une mise au point. Le parti politique guinéen a fait savoir qu'il ne s'agit pas de sa militante, mais plutôt d'une dame nommée Hadia Fatou Bangoura, poursuivie pour usurpation d'identité, faux et usage de faux et propos malveillants visant le président de la République, Alpha Condé.

Hadja Fatou Bangoura a-t-elle été arrêtée ?

L'information a été fortement reprise par la presse guinéenne. Hadja Fatou Bangoura, responsable au sien du RPG (Rassemblement du peuple de Guinée), aurait été interpellée seulement 24 heures après avoir reçu une convocation lui demandant de se présenter au commissariat de police de Gbessia-centre, précise le site Guineenews qui cite une source familiale.

Le parti politique RPG, dirigé par Alpha Condé, a réagi dans un communiqué dont voici la teneur :

Mise au point

Le RPG Arc-en-ciel tient à attirer l’attention de l’opinion et des médias que les services de police ont interpellé une dame se faisant appeler Madame Hadia Fatou Bangoura, pour usurpation d’identité, faux et usages de faux, ainsi que pour des propos malveillants à l’endroit du chef de l’État et de certains hauts cadres de l’État.

Le RPG Arc-en-ciel précise que la mise en cause, qui répondra de ses actes devant les juridictions compétentes, n’a rien à voir avec la véritable militante et responsable du parti, Mme Fatou Bangoura.

Par conséquent, le RPG Arc-en-ciel dément catégoriquement les allégations tendancieuses concernant la convocation et/ou l’interpellation de sa militante et responsable connue et respectée de tous.

Le RPG Arc-en-ciel appelle l’ensemble de ses militants, sympathisants et responsables à la plus grande vigilance, et exhorte les médias à plus de professionnalisme dans le traitement de l’information.

Le RPG Arc-en-ciel sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Le RPG Arc-en-ciel