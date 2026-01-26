Guinée : Bah Oury reconduit au poste de Premier ministre

Investi le 17 janvier dernier, Mamadi Doumbouya tient son Premier ministre. Par un décret pris ce lundi, il a reconduit Bah Oury au poste de Premier ministre. Il reprend ainsi les rênes de la Primature quelques jours après sa démission et celle de son gouvernement. Amadou Bah Oury devra mettre en place une nouvelle équipe pour entamer le premier mandat de Doumbouya qui marque le retour à l’ordre constitutionnel depuis le dernier coup d’État.

Guinée : Mamadi Doumbouya reconduit Bah Oury, le nouveau gouvernement attendu

Mamadi Doumbouya maintient Amadou Bah Oury à ses côtés. Pour son premier mandat de 7 ans obtenu à l’issue d’une élection présidentielle, il nomme Bah Oury au poste de Premier ministre. Le président de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (URDG) bénéficie à nouveau de la confiance du chef de l’État. Pour plusieurs personnes, le retour de Bah Oury n’est pas surprenant. Il a formellement exprimé son soutien au candidat du général Doumbouya dont il est devenu partenaire politique depuis le début de la transition.

La reconduction de Bah Oury sonne comme une volonté manifeste de prioriser la continuité avec les mêmes personnes. Cela fait d’ailleurs dire à certaines opinions que la composition du prochain gouvernement sera probablement du « déjà vu ». Le président Mamadi Doumbouya pourrait s’entourer à nouveau des mêmes personnes. L’équipe qui l’a accompagné tout au long de la transition pourrait être encore au rendez-vous pour relever les défis et réaliser les promesses faites pendant la campagne électorale.

Pour rappel, après la présidentielle, la Guinée s’apprête à entamer une nouvelle période électorale. Cette fois-ci, les électeurs vont choisir les députés de l’Assemblée nationale. La date de ces élections sera connue sous peu, mais en attendant, le camp présidentiel se prépare déjà. Le Premier ministre a reçu la consigne de structurer la mouvance présidentielle en vue de sa participation aux élections législatives.