L'étoile montante du Couper-Décaler, Sré Jean Ariel alias Ariel Sheney, s'est exprimé sur le sacre de la belle Zozibini Tunzi au concours Miss Univers 2019.

Ariel Sheney "amoureux" de Miss Univers 2019

L’édition 2019 du concours Miss Univers s’est tenue ce dimanche 8 décembre 2019 à Atlanta aux États-unis. Et c’est Miss Afrique du Sud, Zozibini Tunzi, une belle jeune femme âgée de 26 ans, qui a décroché le titre. Elle a pris la tête du concours, devant plus de 90 autres candidates, après avoir impressionné les juges et les fans lors des prestations avec des tenues différentes. Le sacre de Zozibini Tunzi revêt un goût assez particulier, car, en plus d'être une Africaine à la peau noire, cette charmante dame a réussi à décrocher la couronne mondiale avec des cheveux courts. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de concours de beauté ''Miss Univers''.

''J'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme étant belle. Je pense qu'il est temps que ça change aujourd'hui", a-t-elle déclaré, avant d : "Le leaderdship, c'est quelque chose qui a manqué aux filles et aux femmes pendant très longtemps, pas parce que nous n'en voulions pas, mais parce que la société avait décidé que nous n'étions pas faite pour cela."

Les cheveux courts de cette perle africaine ne sont pas passés inaperçus, puisque les photos mettant en avant la chevelure de cette dernière ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux. A l'instar de plusieurs internautes, l'étoile montante du Couper-Décaler, Ariel Sheney, est tombé sous le charme de la belle Zozibini Tunzi. A cet effet, le mari de la jolie Amina a aussi publié une photo de Miss univers 2019 en y ajoutant le commentaire suivant : "La plus belle femme du monde est africaine. Désormais, c'est fini vos histoires de mèches. Les gars on est sauvé dans ce mois de décembre.''