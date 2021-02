La mémoire de Dj Arafat "souillée", sa grand-mère en colère

La grand-mère de Dj Arafat, Dandi Lou Hélène, est très en colère actuellement contre Badro Escobar, l'un des anciens fidèles compagnons de son défunt petit-fils. Les raisons.

Dandi Lou Hélène (Grand-mère de Dj Arafat): ''Qu'ils aillent s'amuser sur la tombe de leurs parents''

Le 26 janvier 2021, date marquant la date d'anniversaire de naissance de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Badro Escobar, l'un des ex fidèles compagnons du Beerus Sama, accompagné de plusieurs motards, se sont rendus au cimetière de Williamsville afin de s'incliner sur la tombe du Daishikan. Des vidéos ont même été publiées sur les réseaux sociaux.

​Cependant, force est de constater que cette action de Badro Escobar n'a pas du tout été appréciée par la grand-mère de Dj Arafat, Dandi Lou Hélène. Invitée samedi dernier à l'émission ''Accusé levez-vous'' diffusée sur Trace FM, la mère de Tina Glamour a dit sa part de vérité.

''J'ai vu des images horribles le 26 janvier. Il y a des personnes qui se sont retrouvées sur la tombe de Didier, ce n'est pas un carnaval. C'est un manque de respect notoire à la mémoire du petit. Moi je viens içi, je m'y rends mais personne n'a jamais su que je suis partie là-bas (...) J'ai vu des vidéos, Badro et d'autres personnes... mais n'ont-ils jamais eu des morts dans leurs familles? Même moi, quand j'arrive au cimetière, je me déchausse pour démontrer le respect à la mémoire de mon petit-fils. Pourquoi pas eux?'', s'est-elle interrogée.

Puis d'ajouter: ''Non seulement, ils utilisent son nom pour s'enrichir mais en plus, ils viennent souiller sa mémoire. Trop c'est trop. Nous en souffrons; nous avons très mal. Qu'ils aillent s'amuser sur la tombe de leurs parents''.