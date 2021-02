Ghana: La Covid-19 ferme le Parlement pour 3 semaines

Au Ghana, la décision de fermer le Parlement a été prise mardi 9 février après-midi par son président Alban Bagbin, en concertation avec le chef de l'opposition parlementaire Haruna Iddrisu.

Le Ghana enregistre 73.003 cas de Covid-19 dont 482 décès

Une décision nécessaire pour le porte-parole de l'Assemblée nationale, Kate Addo. "J'ai décidé, en consultation avec les responsables politiques, que la session de l'Assemblée serait ajournée pendant trois semaines", a annoncé son président, Alban Bagbin. Ceci afin de permettre "la désinfection et l'assainissement des locaux", a-t-il précisé.

Au moins 17 parlementaires et 151 membres du personnel ont été testés positifs au nouveau coronavirus ces derniers jours. Jeudi dernier, la découverte de premiers cas par dizaines avait déjà obligé les législateurs à réduire leurs réunions à deux sessions par semaine, afin de contrer la propagation du virus.

Le pays anglophone d'Afrique de l'Ouest a confirmé officiellement un total de 73.003 cas de Covid-19, dont 482 décès.Les écoles ont rouvert en janvier après une fermeture de dix mois, mais le président Nana Akufo-Addo a prévenu ce début de mois qu'un retour à des mesures plus strictes était nécessaire.

"Nos hôpitaux sont pleins et nous avons dû réactiver nos centres d'isolement" avait déclaré le président, fin janvier, avant d'annoncer de nouvelles mesures de restrictions pour contrer la deuxième du virus. Les frontières terrestres et maritimes du Ghana sont fermées depuis mars, de même que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas et les pubs, qui continuent d'être interdits d'accès. Les grands rassemblements sociaux tels que les funérailles, les mariages et les fêtes sont également prohibés dans tout le pays.

Les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis mars, tandis que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas et les pubs continuent d'être interdits d'accès. Les grands rassemblements sociaux tels que les funérailles, les mariages et les fêtes sont également prohibés.

Le président pourrait-il décider d'un nouveau confinement ? Rien n'est encore sûr. En attendant, le Ghana continue de préparer sa future campagne de vaccination.