Jonathan Morrison la quitte, ce qui arrive à Maria Mobil

Quelques jours après sa rupture avec le jeune businessman ivoirien Jonathan Morrison, la bimbo togolaise Maria Mobil a fait une publication assez étrange sur Instagram.

Séparée de Jonathan Morrison, Maria Mobil dans la pornographie?

La sulfureuse Maria Mobil qui a incarné le rôle de Jolie Amina dans le clip d'Ariel Sheney, était en couple avec le jeune businessman ivoirien vivant aux États-Unis, Jonathan Morrison. Une relation amoureuse qui n'aura duré que quelques mois seulement.

Lors d'un passage en Côte d'Ivoire, Jonathan a affirmé que les choses n'avaient pas du tout été faciles pour lui lorsqu'il tentait de conquérir le coeur de cette jeune femme au corps de rêve et aux yeux électriques. Il avait révélé avoir dépensé une faramineuse somme d'argent afin de parvenir à séduire Jolie Amina. ''Avant d'être en couple avec Maria Mobil, j'ai dépensé près de 50 millions de F CFA", avait révélé Jonathan Morrison.

Cependant, force est de constater que les choses ne se sont pas aussi bien passées entre nos deux amoureux. Après plusieurs querelles, le couple a finalement décidé de se séparer définitivement. Et c'est Jonathan qui a dévoilé l'information.

''Suite à plusieurs réflexions, j'ai tenu à mettre cette information à la disposition de l'opinion. Après près de deux ans de relation sentimentale avec Maria Mobil, je suis au regret de vous dire que nous ne sommes plus ensemble. En dépit de moult tractations inhérentes à toute liaison amoureuse, nous en sommes arrivés à nous séparer. Chacun de nous aura donné du sien pour que cette union tienne le plus longtemps possible, malheureusement, cela n'a été le cas'', a-t-il posté sur Facebook.

De son côté, Maria Mobil semble déjà passée à autre chose. La bimbo togolaise a posé une question très étrange à ses fans. “Should i get on onlyfans ?”, a-t-elle indiqué sur Story Instagram. Traduction: “voulez-vous me voir sur Onlyfans ?”. Onlyfans est un site pornographique où de jeunes filles toutes dénudées créent leurs comptes afin de vendre leurs charmes. Maria Mobil serait-elle intéressée par la pornographie ? C'est en tout cas la grosse interrogation que se posent de nombreux internautes.