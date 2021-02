Tchad: Théophile Bongoro, candidat unique de 16 partis d'opposition

Théophile Bongoro Bebzoune a été désigné mardi, l’unique candidat de l’opposition tchadienne au détriment de Saleh Kebzabo pour affronter lors de la présidentielle du 11 avril 2021, Idriss Deby Itno qui brigue un sixième mandat à la tête du Tchad.

Tchad - Présidentielle:Théophile Bongoro surclasse l'historique opposant Saleh Kebzabo et devient chef de file

Président du Parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad (PRET) Théophile Bongoro Bebzoune conduira une coalition d’au moins 15 autres partis politiques.Il représentera donc l'"Alliance victoire", au détriment de l'opposant historique, Saleh Kebzabo. Ce néophyte en politique a été choisi par les chefs des quinze mouvements, à la surprise générale, par neuf voix contre cinq pour le favori et opposant le plus connu à Idriss Déby Itno, Saleh Kebzabo.

Théophile Bongoro pour une transmission du pouvoir par les urnes

Ces partis, réunis pour l'occasion à N'Djamena, avaient créé le 2 février une coalition, l'"Alliance Victoire", et promis de désigner un seul candidat et un seul programme contre le chef de l'État sortant. « Nous souhaitons que la transmission du pouvoir se fasse de manière démocratique par les urnes », a déclaré Théophile Bongoro à l'issue de sa désignation.

« Il ne s'agit ni d'une fusion, ni d'un regroupement de partis, ni d'une coalition de partis, mais d'une alliance électorale dénommée Alliance Victoire. En adhérant à ce manifeste, chaque parti signataire renonce à présenter à titre individuel un candidat à la présidentielle », ont déclaré les douze signataires, parmi lesquels Saleh Kebzabo et Mahamat Ahmat Alabo, deux ténors de l'opposition.

Investi samedi dernier comme candidat à sa propre succession, Idriss Deby Itno, ce militaire de carrière, récemment promu maréchal par l'Assemblée nationale dominée largement par son parti, le Mouvement patriotique du salut (MPS), dirige le Tchad d'une main de fer et sans partage depuis qu'il a pris le pouvoir par les armes en 1990 en renversant Hissène Habré avec le soutien de la France.

Idriss Deby Itno, un militaire au pouvoir depuis 30 ans

Idriss Déby, âgé de 68 ans, est considéré par les grandes puissances comme un allié essentiel dans la lutte contre le djihadisme au Sahel et un élément stabilisateur dans la région, alors que son pays est entouré d'États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan.

L'armée tchadienne fournit aux Casques bleus de l'ONU au Mali l'un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie des participants à la force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad). « Si l'émotion d'être investi candidat à une élection présidentielle est toujours forte, celle que je ressens aujourd'hui a une portée plus grandiose », a déclaré Idriss Déby Itno, devant les militants de son parti, le MPS.