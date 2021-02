Fior de Bior répond à Edith Brou: ''Tu n'es rien, j'ai l'argent que toi''

Le jeune rappeur ivoirien Fior de Bior s'est prononcé sur la vidéo dans laquelle il refusait d'enfiler un cache-nez dans un supermarché.

Fior de Bior: ''C’est juste un “dégamage” et je vois que ç'a fatigué beaucoup de gens''

Fior de Bior est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le jeune rappeur dans un supermarché, se déchaînant sur un membre du personnel qui lui demandait d'enfiler son cache-nez.

''Tu as caché ton nez, est-ce qu'on te paie? UNICEF te paie?'', a-t-il répondu. La vidéo de cet incident s'est très vite répandue sur la toile, suscitant les réactions de plusieurs internautes dont celle de la blogueuse ivoirienne Edith Brou qui n'a pas apprécié l'acte posé par l'artiste.

''C'est tellement débile de sa part. En ces temps de crise sanitaire où chacun fait de son mieux, il y a des idioties qui ne passent pas'', a-t-elle posté sur sa page Facebook.

Sévèrement critiqué pour cet acte qui peut-être considéré comme une violation flagrante des mesures barrières imposées par le gouvernement ivoirien afin d'éviter la propagation de la Covid-19, le jeune Fior de Bior est monté au créneau pour apporter des précisions sur cette fameuse vidéo.

«C’est vrai que le vigile de l’espace a demandé à ce que je mette un cache-nez, mais la suite, c’est moi-même qui est orchestré tout. Je me suis fait filmer pour taper un peu dans le système des mélomanes, avec un petit “dégamage” rapide. Et c’est encore moi qui ai posté la vidéo sur le Net. C’est juste un “dégamage” et je vois que ç'a fatigué beaucoup de gens», a-t-il confié à viberadio.

Dans une autre vidéo publiée sur la toile, le jeune rappeur a répondu à la blogueuse Edith Brou: ''Je fais cette vidéo pour m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas apprécié mon comportement. C'était juste un dégamage. Abidjan dort. C'était pour remuer la population. Quand Ado a dit: ''on s'en fout de Corona''; c'était aussi pour amuser la population'', a-t-il indiqué.

Puis d'enfoncer: ''Toi Edith Brou, tu es qui dans le pays et puis tu viens traiter les gens d'idiot. UNICEF t'a déjà payée? Moi, UNICEF me paye. Tu n'es rien, j'ai l'argent que toi... '', a-t-il craché.