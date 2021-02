Rentrée solennelle de la JCI-CI à Yamoussoukro: Serge Pacôme OGA ( JCI-Agboville ) époustouflant

Une forte délégation de la Jeune chambre internationale - Agboville (JCI-Agboville), conduite par son président Serge Pacôme OGA, était à Yamoussoukro fin janvier 2021 dans le cadre de la rentrée solennelle nationale de l’organisation.

Mandature 2021 JCI-CI: Serge Pacôme OGA, président exécutif JCI- Agboville, décline ses priorités

"Nous sommes heureux de participer et de faire la promotion de notre commune. Nous voulons à travers ce mandat, faire de la JCI- Agboville, une organisation sérieuse et précieuse", a déclaré le président exécutif de la Jeune chambre internationale - section Agboville. À cette cérémonie de rentrée solennelle tenue à la salle des fêtes de l’ Hôtel de Ville de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le sénateur Serge Pacôme OGA et l’importante délégation qui l’accompagnait, ont fait montre d’un pan du riche patrimoine culturel Abbey, peuple originaire de la région d' Agboville.

"Cela a été un réel plaisir, sinon un honneur pour moi de représenter la JCI Agboville à cette rentrée solennelle nationale qui a pour objectif le lancement officiel des activités du mandat de la Jeune chambre internationale Côte d'Ivoire. Cette activité nous a permis de faire la promotion de la culture Abbey dans cette belle capitale qui est Yamoussoukro. On a préféré faire la promotion de la danse N’ dolé qui est pour nous, une valeur à conserver et à promouvoir partout dans le monde entier", s’est-il exprimé. La 26è rentrée solennelle nationale de la Jeune chambre internationale Côte d’Ivoire a connu un franc succès. Elle marque le début des activités 2021 de l'organisation au niveau national.

Les grandes lignes du mandat ont été données et les partenariats, signés. Le sénateur Serge Pacôme OGA et l’organisation locale des membres d' Agboville entendent désormais mettre le cap sur les chantiers de l' école, la Santé et la Sécurité. Au niveau national, la mandature 2021 a été placée sous le signe de la synergie des engagements et le respect des règles.

La cérémonie a été marquée par la prestation de serment des officiers nationaux et la signature de conventions de partenariat. Djémahia Dexane, élu depuis le 4 octobre 2020 président de la mandature 2021, a été, à l’occasion, officiellement investi. Il entend faire de la lutte contre la malnutrition, son cheval de bataille.