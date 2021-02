2 mois après le décès de sa femme, Suspect 95 change tout au Syndicat

Deux mois après le décès de sa compagne, le talentueux rappeur ivoirien, Suspect 95, a suscité une vive émotion sur un plateau télé.

Saint Valentin : Ce que Suspect 95 demande aux hommes

Le jeune artiste Suspect 95 fait partie des étoiles montantes de la musique ivoirienne. Fondateur du ''Syndicat'', un mouvement humoristique qui appelle les femmes à elles-mêmes se prendre en charge sans toujours compter sur l'homme, l'artiste a connu une forte progression au cours de l'année 2020.

Une année qui s’est malheureusement mal achevée pour l’artiste qui a brusquement perdu sa compagne le 13 décembre 2020.

"Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business. Je ne le souhaite à personne. Je serai OFF pendant un certain moment. Aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", avait informé l'artiste.

Un peu plus de deux mois après ce drame, Suspect 95 revient peu à peu sur la scène. Invité vendredi sur Life Tv, le jeune rappeur a fredonné une chanson qui a fait couler les larmes aux animatrices et même à des internautes.

En cette période de Saint Valentin, le président du Syndicat a exhorté les hommes à prouver leur amour à leur conjointe. ‘’Le temps ne nous appartient pas. On a tendance à l’oublier. Ce qu’elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas, tu gardes ça. Pourtant dans ton cœur, tu sais ce qu'elle représente pour toi. Dis-lui maintenant…Tu sais, souvent la vie nous trompe. Tu regardes, tu te dis, il y a mieux à faire. Prends sa main et tu lui dis: madame, est-ce que tu sais que je t’aime? Tu n’imagines pas ce que ça peut lui faire. Tu ne sais pas comment la joie va remplir son cœur …’’, a chanté Suspect 95.