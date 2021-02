Saint-Valentin : Papitou envoie un message à Carmen Sama

L'humoriste ivoirien Koloko Germain alias Papitou a envoyé un message spécial à la belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, à l'orée de la fête de la Saint-Valentin.

L'Humoriste Papitou envoie une invitation à Carmen Sama pour son show

Le talentueux comédien ivoirien, Koloko Germain plus connu sous le nom de Papitou, prépare activement son tout premier One man Show, prévu pour le 27 février prochain au Palais de la Culture de Treichville. Un événement autour duquel plusieurs autres humoristes ivoiriens sont d'ores et déjà mobilisés. Il s'agit notamment de Gohou Michel, Le Magnifik, Mala Adamo et bien d'autres férus du rire de la place abidjanaise.

Pour ce spectacle, Papitou entend rendre un vibrant hommage au défunt roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

''Je te rendrai hommage à mon One Man Show, tonton DJ Arafat j'irai remettre à tata Carmen Sama et à maman Tina des Tickets VIP. Une icône ne meurt jamais, merci pour ta participation dans l'évolution de la musique Ivoirienne. On se donne rendez-vous chers Chinois(ses) le Samedi 27 Février Inchallah au Palais de la Culture de Treichville. '' a-t-il indiqué dans une publication sur sa page Facebook.

Papitou est également revenu à la charge en envoyant un message à la belle Carmen Sama

''Pour mon One Man Show, je voudrais que tu sois présente, ma tata Carmen. Mon manager se chargera de t'envoyer tes tickets VIP. J'ai une très grande considération pour ta personne. Alors, je penses pour ma part qu'après plus de 20 ans de carrière, il est temps de témoigner mon affection à travers ce tout premier One Man Show que je ferai ce Samedi 27 Février Inchallah au Palais de la Culture de Treichville à 19 heures. Ta présence me fera énormément plaisir. Merci d'accuser réception mon message et à très bientôt tata Carmen '', a-t-il indiqué.