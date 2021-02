Guehi Veh malade "était payé à 25 mille francs'' (Bienvenue Koffi)

Face aux critiques de certains internautes qui s'étonnent de voir le comédien ivoirien Guehi Veh malade, dans la misère, l'actrice Bienvenue Koffi a tenu à dire sa part de vérité.

Bienvenue Koffi parle de Guehi Veh malade: ''Ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on a automatiquement de l'argent ''

L'humoriste ivoirien Guehi Veh malade est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il a été aperçu le vendredi 12 Février dernier au corridor de Gesco dans la commune de Yopougon, en train de vendre ses CD. Ce qui a surpris de nombreux internautes d'autant plus que l'artiste est malade depuis plusieurs mois.

Des internautes ont même estimé qu'il aurait pu économiser de l'argent lorsqu'il apparaissait régulièrement sur les écrans. Des critiques qui ont poussé Bienvenue Koffi, une de ses collègues avec qui il a joué dans la série ivoirienne ‘’Faut pas fâcher‘’, à monter au créneau pour dire sa part de vérité.

''Vous accusez Gueï Veh d'avoir eu de l'argent et de l'avoir gaspillé. De quel argent s'agit-il ? À "Faut pas fâcher", il était payé à 25 mille francs pour une parution dans un épisode. Si tu apparais deux fois dans le mois, tu as 50.000 francs. Si tu n'as pas de scénario dans le mois, tu n'a rien. Alors qu'on devait louer nos maisons, payer nos déplacements, nos unités. Les tenues qu'on portait et les coiffures, c'était à nos charges. On n’avait pas de stylistes pour nous habiller, ni de coiffeur‘’, a-t-elle témoigné dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Puis d'ajouter: '’Moi Bienvenue, j'étais payée à 20 mille francs. La Vielle mère Bleu Brigitte, 20 mille. Le plafond pour les plus anciens, était 35 mille. Ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision, qu'on a automatiquement de l'argent. Alors, arrêtons avec: il n'a pas bien géré son argent. Il a besoin d'aide pour se soigner. Soutenons-le ou laissons les bonnes volontés l'aider‘’, a-t-elle martelé.