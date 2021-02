Côte d'Ivoire: Bonne nouvelle pour l'humoriste Guehi Veh malade

L'humoriste Guehi Veh, au cœur d'une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, vient de recevoir une bonne nouvelle.

Ce que le gouvernement a décidé pour l'humoriste Guehi Veh

L'humoriste ivoirien Guehi Veh est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il avait été aperçu le vendredi 12 Février dernier au corridor de Gesco dans la commune de Yopougon, en train de vendre ses CD. Ce qui a surpris de nombreux internautes d'autant plus que l'artiste est malade depuis plusieurs mois. ‘’Je le fais pour subvenir à mes besoins. Je ne suis pas sollicité pour des spectacles’’, a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur First Mag le vrai.

Critiqué par de nombreux internautes qui estiment qu’il aurait pu économiser de l’argent pendant qu’il apparaissait régulièrement sur les petits-écrans, Guehi Veh a reçu le soutien de sa collègue Bienvenue Koffi qui est montée au créneau pour dire sa part de vérité.

‘’Vous accusez Guehi Veh d'avoir eu de l'argent et de l'avoir gaspillé. De quel argent s'agit-il ? À "Faut pas fâcher", il était payé à 25 mille francs pour une parution dans un épisode...Ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision, qu'on a automatiquement de l'argent. Alors, arrêtons avec : il n'a pas bien géré son argent. Il a besoin d'aide pour se soigner. Soutenons-le ou laissons les bonnes volontés l'aider‘’, a-t-elle martelé dans un message posté sur la toile.

Cependant, force est de constater que l’humoriste a toujours bénéficié du soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire. ''Gueï Vèh, dès la survenue de sa maladie, a été soutenu financièrement. Et sur proposition de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Docteur Raymonde GOUDOU COFFIE, il bénéficie du don mensuel de 300 000 frs que le Chef de l'Etat octroie aux icônes des Arts et de la Culture", a fait savoir le ministère de la Culture.

De plus, nous apprenons de sources concordantes que l'Etat ivoirien a décidé d'octroyer une prise en charge médicale à Guéhi Veh afin qu’il bénéficie de soins plus appropriés dans une grande clinique d'Abidjan.