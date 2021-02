Armée : Le Colonel Koné Zakaria échappe à la mort, ce qui s'est passé

De mauvais nuages s'amoncellent-ils sur la Côte d'Ivoire ces derniers temps ? Cette interrogation est d'autant plus opportune qu'après l'évacuation sanitaire du Premier ministre Hamed Bakayoko, c'est le colonel Koné Zakaria, un haut gradé de l'armée ivoirienne, qui est victime d'un grave accident de la circulation.

Colonel Koné Zakaria victime d'un accident, plus de peur que de mal

Le colonel Koné Zakaria a échappé de justesse à la mort. C'est le moins que l'on puisse dire eu égard aux images de l'accident dont a été victime l'officier supérieur des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI). First Mag, de qui nous tenons l'information, n'a certes pas précisé les circonstances, encore moins le lieu de ce drame. Mais l'on remarque qu'il pourrait s'agir d'une zone villageoise, avec la présence de certains badauds et dans le fond, le minaret d'une mosquée. Le confrère précise toutefois dans son tweet : « Le colonel Koné Zakaria victime d’un accident de la route, hier. Il y a eu plus de peur que de mal. Le Colonel est revenu, ce jour, sur les lieux de l’accident pour constater l’ampleur des dégâts matériels. »

Le véhicule de commandement de ce haut cadre de l'armée ivoirienne a en effet percuté un poteau électrique en béton après avoir fait une sortie de route, le vendredi 19 février 2021. Il n'y a certes pas de précision sur les personnes qui étaient dans le véhicule lors de l'impact, ainsi que des informations sur les éventuelles victimes. Mais l'on peut d'ores et déjà noter qu'au lendemain de l'accident, c'est-à-dire ce samedi, le Colonel Koné Zakaria, accompagné de certains éléments de sa garde, est revenu sur les lieux de l’accident pour constater l’ampleur du dégât matériel, et aussi dégager la voiture.

La bonne nouvelle c'est que l'ancien membre des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) se porte apparemment mieux et qu'il y a certainement eu plus de peur que mal, le concernant. Le colonel a tout d'abord passé en revu le véhicule accidenté, avant de prendre place à l'intérieur, tout en repassant certainement à l'esprit le film de ce qui s'est passé.

A titre de rappel, un an cinq mois plus tôt, plus précisement en septembre 2020, le colonel Koné Zakaria avait perdu deux membres de sa famille dans un accident de la circulation sur l'axe Boundiali-Kani. Son frère aîné Koné Mamadou, 67 ans, et sa nièce, Koné Adjara, avait perdu la vie dans ce sinistre.