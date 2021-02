Affaire "Kalou Bonaventure au RHDP": Ce qui s'est passé avec Adama Bictogo

L'ancien footballeur devenu maire de la commune de Vavoua, Bonaventure Kalou, a-t-il viré au RHDP (parti au pouvoir) dirigé par Alassane Ouattara ?

Adama Bictogo (Candidat du RHDP) face aux Gouro d’Agboville : « Épiphane Zoro est un homme digne »

Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix(RHDP), a indiqué samedi 20 février 2021, lors d’une rencontre qu’il a eue avec la communauté gouro d’Agboville, qu’Épiphane Zoro Bi Ballo, secrétaire d’État chargé du renforcement des capacités, est un homme intègre.

« Chers frères et sœurs, la présence ce matin de mes frères de la Marahoué, à mes côtés est moi plus qu’une marque de fraternité…Épiphane Zoro est constant parce c’est qu’un homme ça assume sa décision. Un homme ça décide. C’est bon, ce n’est pas bon mais on décide. Épiphane Zoro, à un moment donné de la vie où personne ne pouvait prendre de décision pour Alassane Ouattara, il s’est levé et a dit moi mes parents mon mis à l’école. Moi, mes parents gouro sont un peuple de dignité. Quand on dit on fait, quand on ne peut pas, on ne dit pas. Épiphane Zoro au moment où tout le monde tremblait pour faire le certificat de nationalité d’Alassane Ouattara, il a dit envoyer moi le certificat, je signe parce qu’il est Ivoirien. Et, je signe et j’assume. Ce n’est pas donné à n’importe quelle mère, à n’importe père d’avoir un fils digne. Il a signé et il a été suspendu. Mais, il n’a pas plié, il ne s’est mis à genoux. Il est resté débout, digne, fidèle », se souvient le candidat du RHDP aux législatives du 06 mars prochain dans la circonscription électorale d’Agboville commune, en présence du député de Sinfra, Épiphane Zoro Bi Ballo, et du maire de Vavoua, Kolou Bonaventure.

Pour rappel, c’est en septembre 1999 qu’Épiphane Zoro Bi Ballo, alors magistrat au tribunal de Dimbokro, a défié le régime d’Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, en délivrant un certificat de nationalité à Alassane Ouattara, alors leader du RDR (Rassemblement des républicains), dans un contexte sociopolitique très tendu.

« Chers parents, c’est pour vous que je suis candidat. C’est pour vous retourner toute l’affection que vous m’apportez. Je veux de par ma position, contribuer aussi à votre bien-être et à celui de vos proches », a réitéré l’ex-ministre de l’Intégration africaine, député sortant et candidat à sa propre succession.

Adama Bictogo a exhorté ses hôtes à porter leur choix sur sa candidature en vue d’intensifier les nombreux chantiers de développement, initiés à Agboville. « Tout cela ne peut se faire que si nous sommes rassemblés, unis et solidaires », a appelé le secrétaire exécutif du RHDP.

Bien avant, le ministre Épiphane Zoro Bi Ballo et l’ex star du football ivoirien, Kalou Bonaventure ont appelé leurs parents gouro d’Agboville, à soutenir l'homme fort du parti d'Alassane Ouattara, afin qu’il soit plébiscité au soir du 06 mars.

« Nous sommes venus nous joindre à vous afin de porter la candidature de notre frère Adama Bictogo. On fait la politique pour améliorer le quotidien des populations, pour apporter le développement. Et, le ministre Bictogo, cadre du RHDP, sait si bien le faire. C’est pourquoi, nous vous demandons de lui accorder votre vote chers parents gouro », ont-ils lancé sous le regard du sénateur de la Marahoué, Botti Bi Zoua.

Tizié T.

Correspondance particulière