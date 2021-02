Au lit avec une autre femme, Grand P a-t-il fait ça à Eudoxie Yao?

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, est très en colère contre son amoureux Grand P. Voici la raison.

Eudoxie Yao: ‘’Si je décide de mettre fin à la relation avec Grand P, ça sera pour de bon‘’

Ce n'est plus un secret pour personne. La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P disent être en couple depuis plusieurs mois. Le 14 février 2021, à l’occasion de la fête de Saint Valentin, Grand P a envoyé un joli message à sa dulcinée. ‘’Je t'aime éperdument, et je te le dis, et je te le répète. Mes paroles te l'expriment et mes baisers te le prouvent. Et quand j'ai fini... je recommence. Je voudrais recommencer ainsi pendant l'éternité, et chaque soir, je regrette la nuit qui va s'écouler sans toi, et chaque matin, j'en veux au soleil de briller, comme aujourd'hui, quand tu n'es pas dans mes bras. Mme KABA EUDOXIE YAO, bonne fête des amoureux’’, avait écrit Kaba Moussa Sandana alias Grand P sur sa page Facebook.

Près d’une semaine après, une photo de Grand P en compagnie d’une autre femme, tous les deux en pyjamas, a été postée sur les réseaux sociaux. Chose que Eudoxie Yao n’a pas du tout appréciée.

"Mon fiancé Grand P s'affiche un peu trop avec d'autres filles les réseaux sociaux. Franchement, je n'apprécie pas cela. On ne peut pas prétendre aimer une femme, être en couple avec elle et s'amouracher avec d'autres sur les réseaux sociaux, alors que ta fiancée est aussi très active sur les réseaux sociaux. Mes beaux-parents guinéens l'ont aussi remarqué mais personne ne s'en plaint. Alors, si je quitte Grand P, qu'ils ne disent pas après que je suis venue dans la vie de Grand P pour juste profiter de lui. En tout cas, parlez à Grand P. S'il continue et que je décide de mettre fin à la relation, ça sera pour de bon", a-t-elle confié à media prime.

Ce n’est pas la première fois que Grand P se retrouve au cœur de ce genre de polémique. En août 2020, alors que l’artiste guinéen se trouvait à Abidjan, des images ont fuité sur les réseaux sociaux, montrant Grand P en train de s'amouracher avec une femme blanche. L'artiste était ensuite monté au créneau pour faire des précisions sur ces images. ''C’est juste une fan...", s'était-il justifié.