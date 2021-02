Accusé d'avoir trompé Eudoxie Yao, Grand P réagit et accuse les "jaloux"

Face à la décision d'Eudoxie Yao, de mettre fin à leur relation amoureuse, Grand P a posté un joli message d'amour à l'endroit de sa fiancée.

Grand P à Eudoxie Yao: ''Bébé, on est fait l’un pour l’autre''

Une photo de Grand P en compagnie d’une autre femme, tous les deux en pyjamas, a été postée le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Chose que sa supposée femme Eudoxie Yao n’a pas du tout appréciée.

"Mon fiancé Grand P s'affiche un peu trop avec d'autres filles les réseaux sociaux. Franchement, je n'apprécie pas cela. On ne peut pas prétendre aimer une femme, être en couple avec elle et s'amouracher avec d'autres sur les réseaux sociaux, alors que ta fiancée est aussi très active sur les réseaux sociaux. Mes beaux-parents guinéens l'ont aussi remarqué mais personne ne s'en plaint. Alors, si je quitte Grand P, qu'ils ne disent pas après que je suis venue dans la vie de Grand P pour juste profiter de lui. En tout cas, parlez lui. S'il continue et que je décide de mettre fin à la relation, ça sera pour de bon", a-t-elle confié à media prime.

Dans la foulée, le web humoriste ivoirien, Bravador a annoncé la fin de relation entre nos deux célébrités. "Ils étaient vraiment beaux, quel dommage. De source fiable, EudoxieYao vient de mettre fin à la relation. Entre Grand P et Eudoxie Yao, c’est fini'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Bravador est revenu à la charge, en promettant d'arranger les choses. "La famille, j’ai promis à GRAND P d’arranger les choses avec sa femme Eudoxie Yao'', a-t-il indiqué dans une autre publication.

De son côté, Grand P a envoyé un joli message à sa dulcinée via sa page Facebook. ''Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l’un pour l’autre. S'il te plaît, n’écoute pas les gens. C’est juste de la jalousie... Je t’aime jusqu'à l'amour'', a écrit le chanteur guinéen.