Côte d’Ivoire : "Le Général" Camille Makosso totalement effondré

"Le Général"Camille Makosso, le pasteur le plus populaire du moment en Côte d’Ivoire, pour son activisme sur les réseaux sociaux, est apparu totalement dévasté au matin de ce 26 février 2021. L’homme de Dieu pleurait sans se contenir pour une douleur invisible au grand public, mais qui dure depuis bientôt une année.

Qu’est-ce qui arrive au "Général" Camille Makosso ?

Particulièrement actif sur les réseaux sociaux, Camille Makosso est un des Révérends les plus connus de la jeune génération ivoirienne et ouest-africaine. Il est réputé pour son parler franc, sa capacité à interagir avec ses fidèles sur n’importe quel sujet, aussi bien biblique que sociétal. Accompagné dans son ascension par sa défunte épouse Tatiana Makosso il y a encore peu de mois, l’homme de Dieu se retrouve seul depuis la disparition de cette dernière. S’il a tant bien que mal géré cette étape qu’on imaginait difficile de sa vie, il semble que cette nuit du 25 au 26 février n’ait pas été facile pour lui.

C’est avec de grosses gouttes de larmes qu’est apparu Camille Makosso sur son principal canal de communication avec ses fans, le réseau Facebook. Message du jour : dire à chacun de ses followers de tenir fortement à la personne qui partage sa vie. Sa vidéo est légendée « Je ne pouvais cacher mes sentiments aujourd’hui, car ma femme me manque à un point que sans le secours de Dieu, je serais perdu à jamais. Je vous en conjure, il faut aimer vos femmes comme Christ a aimé son église », avant de renouveler son amour à son ex-femme.»

Clairement inconsolable, "Le Général" Camille Makosso a affirmé qu’il y a des jours de ce type où tout lui revient, ce qui évidemment le rend inconsolable. C’est depuis le Burkina Faso, une terre adorée par Tatiana Makosso, que "Le Général" a adressé son poignant message à ses fans. Je voyage, je fais mes conventions tout seul, on a l’impression que tout va bien (chez lui, NDLR), mais que ce soit dans l’avion ou le lieu de mon hébergement, c’est tellement difficile. Elle me manque tellement. »

Tatiana Makosso toujours dans le cœur de son époux ?

À bientôt un an de la disparition de Tatiana Makosso, le général avoue ne pas croire parfois qu’elle n’est plus là. Il tente de tenir bon et pourtant il reconnait combien l’exercice est difficile pour lui. Aujourd’hui, il a totalement lâché prise devant ses « petits soldats » pour le coup très réactifs avec leurs nombreux messages de compassion. En moins d’une heure de la publication de cette vidéo, le serviteur de Dieu, Camille Makosso, a enregistré près de 4,500 messages de compassion. A l’heure où nous mettons sous presse, la vidéo culmine à plus de 28.k vues et 16.k commentaires 5 heures de temps après sa mise en ligne.

Ses fans pleurent littéralement avec lui comme c’est le cas d’une jeune dame du nom de Kouman Mathey" disant : « Yako que Dieu te fortifie ce n’est pas facile de perdre un être très cher, surtout celle avec qui tu as eu des enfants yako encore ».Rachel Abouga enchaine pour sa part avec « Vraiment j'ai coulé des larmes en voyant cette vidéo, soit fort, courage courage, tiens bon. C'est la volonté de Dieu et l'on n'y peut rien. Soit béni toi et tes enfants. » Perla Katumbi ajoute aussi « Le Seigneur va te consoler accroche toi à lui. Mon petit frère est passé par là et maintenant il vit la gloire de la seconde maison, il est plus que consolé, très équilibré. Que Dieu te fortifie mon général des marmailleurs ».

Le web ivoirien, et les Facebookars qui suivent "Le Général" Camille Makosso se sont donc réveillés avec le visage triste de cet homme qui fait pratiquement partie de leur quotidien.

La rédaction d’Afrique-sur7.fr envoie plein d’énergies positives à l’inventeur de la « marmaille ».