Affaire ''Meiway'': Alpha Blondy prépare un grand coup "ça va déchirer"

Le chanteur reggae Alpha Blondy s’est prononcé sur les propos de son collègue artiste Frédéric Ehui Meiway, qui ont suscité une vive polémique sur la toile.

Alpha Blondy: ‘’Je trouve ça d’un ridicule incroyable’’

L'artiste ivoirien Meiway a récemment fait une sortie qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile. En effet, le roi du Zoblazo a fait savoir qu’il est bien meilleur que la super star du reggae, Alpha Blondy.

‘’Pour moi; faire de la musique ivoirienne, c'est s'inspirer de notre tradition et en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir une tradition. On a la chance d'avoir des mœurs et costumes. Donc il faut s'en inspirer parce que c'est ça notre vitrine, notre identité. Le reggae n'est pas notre vitrine, c'est la vitrine de la Jamaïque. J'ai connu le reggae avec Bob Marley, pas avec Alpha Blondy'', avait-il déclaré sur un média national.

Puis d’ajouter: ''La musique est universelle, on a le droit de faire ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé d'opter pour la défense et la promotion de ma tradition. Je reste persuadé que Alpha et moi, on n'évolue pas dans la même catégorie en terme de visibilité. Mais au-delà de çà, si on doit nous juger sur le plan de la musique ivoirienne, là c'est moi le patron. Je l'assume encore aujourd'hui. Le reggae, quand tu enlèves la voix de Alpha Blondy qui est une fierté nationale, tu pourras toujours écouter d'autres artistes reggae".

Face au remue-ménage suscité par les propos de Meiway, Alpha Blondy est monté au créneau. Le reggaeman a fait savoir que les fans ne devraient pas s’engager dans ce genre de débats. ‘’Je trouve ça d’un ridicule incroyable. Au moment où les américains, les chinois sont en train de partir sur Mars, nous sommes dans les débats bidons et réducteurs. Je pense sincèrement qu’il faut que ça s’arrête‘’, a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur la toile.

Avant d’ajouter: ‘’Meiway, c’est mon frère… Ce que vous ne savez peut-être pas, j’adore le travail de Meiway. C’est un monsieur qui a une très belle âme… Ce que vous devez savoir, Meiway et moi, nous sommes deux commerçants. Il fait la publicité de son Zoblazo et moi je fais la publicité de mon reggae parce que c’est la mission que Dieu nous a confiée: donner du plaisir, du rêve à nos fans … Je veux demander à nos fans de mettre balle à terre’’, a plaidé Alpha Blondy.

Poursuivant, le "Djagger" a évoqué un éventuel featuring avec Meiway: ‘’Je vais en parler avec lui. On va faire une sorte de Reggae-Zoblazo et ça va déchirer. De toutes les façons, c’est la Côte d’Ivoire qui gagne‘’, a-t-il affirmé.