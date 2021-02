Prix Bacim: Mme Essan Marie-Laure, meilleure présidente de Fédération sportive

Mme Essan Marie-Laure, présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être (Firape), a reçu le mardi 23 février 2021 au Plateau, le prix Bacim 2021 de la meilleure présidente de Fédération sportive.

Le ministre des Sports fait les éloges de Mme Essan Marie-Laure

La cérémonie de distinction s’est déroulée en présence du ministre des Sports, Danho Claude Paulin. Adressant ses félicitations à madame Essan Marie Laure, le patron du Sports en Côte d’Ivoire, a estimé que cette distinction est amplement méritée. Il a d’ailleurs cité les nombreuses actions posées par la lauréate du jour et son équipe.

‘’Ce prix vient donc confirmer une présence effective, une capacité exceptionnelle d’engagement d’une femme et de son équipe, à mettre en œuvre une vision opérationnelle avec beaucoup de résilience (...) Avec le Coronavirus qui a plombé les activités, il fallait faire preuve d’imagination pour mettre en œuvre tout ce que nous avons vu avec la Firape…‘’, a indiqué le ministre Danho Paulin.

Puis d’ajouter: ‘’La couverture nationale est déjà réalisée. Au-delà des ligues sur papier. Ce sont des ligues vivantes qui, tous les jours, en collaboration avec nos directeurs régionaux, créent l’animation citoyenne de proximité dans nos villes et communes. C’est ce que nous voulons aujourd’hui plus que jamais, rassembler les ivoiriens autour du sport…’’, a-t-il annoncé.

Le ministre des Sports s’est également réjoui de la création de la Confédération africaine de randonnée pédestre et bien-être qui a récemment été mise en place par Mme Essan Marie-Laure et son équipe. ‘’Je voudrais saluer votre initiative de sortir de la facilité de la Côte d’Ivoire pour ouvrir les chemins vers l’Afrique en mettant en place la Confédération africaine de randonnée pédestre. Vous avez rassemblé ici à Abidjan des africains venus d’une quinzaine de pays et aujourd’hui, la Firape est devenue le soubassement de la Confédération africaine de randonnée pédestre …’’, a affirmé le ministre des Sports.

Pour sa part, Mme Essan Marie-Laure s’est réjouie pour cette distinction tout en affichant une réelle motivation de faire encore plus. ‘’Ce prix vient me donner le courage de faire plus d’efforts pour permettre à toute la population ivoirienne de s’adonner à la pratique du sport…‘’, a-t-elle déclaré. Puis d’ajouter: ‘’Je voudrais aussi rappeler que ce prix n’est pas à moi. C’est le prix de toute une équipe, du comité exécutif de la Firape et à tous les randonneurs de la Côte d’Ivoire. L’honneur de ce prix revient à Dieu‘’, a-t-elle confié.

Notons que le Prix Bacim (Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire moderne) qui est à sa 4e édition en cette année 2021, vise à honorer des personnes qui œuvrent pour le développement de la nation ivoirienne. ‘’Depuis quelques temps, nous suivons les activités de la présidente de la Firape. En un temps record, elle a réussi à installer des représentations dans pratiquement tout le pays. Pendant la période du Covid, elle faisait faire le sport aux Ivoiriens en ligne; ce qui est une grande innovation‘’, a indiqué Franck Mickael Koffi, président du comité de distinction de prix Bacim.