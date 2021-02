Game of Thrones: Kit Harington et Rose Leslie, un fabuleux coup

Les stars de Game of Thrones sont parents. Kit Harington et Rose Leslie, alias Jon Snow et Ygritte, ont accueilli leur premier enfant.

Kit Harington et Rose Leslie donnent naissance à un héritier au Trône

A l'écran, Kit Harington et Rose Leslie interprétaient respectivement les amants maudits Jon Snow et la sauvageonne Ygritte, dont la passion amoureuse a passionné des millions de téléspectateurs.

A la ville, les deux comédiens sont officiellement ensemble depuis l'année 2016 et se sont mariés deux ans plus tard. De nombreux acteurs de la saga Game of Thrones étaient invités à la noce, parmi lesquels Emilia Clarke, Sophie Turner, Peter Dinklage ou encore Maisie Williams.

Mardi 16 février, Rose Leslie et Kit Harington ont été aperçus en train de se promener avec un nouveau-né. Discrets à propos de leur vie privée, Kit Harington et Rose Leslie avaient annoncé attendre leur premier enfant en dévoilant le ventre arrondi de l'actrice de 34 ans en septembre 2020 dans les pages du magazine Make.

"Je suis ravie d'être enceinte et j'ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille !", s'était-elle réjouie dans les colonnes du Post en octobre 2020, tandis que quelques mois plus tôt, c'est Kit Harington qui confiait son désir de devenir père.

"Le travail le plus important que j'ai jamais fait est sur le point de se terminer. Enfin, pas le plus important. J'espère que je deviendrais papa", avait-il confié à InStyle. Un vœu exaucé.

Kit Harington et Rose Leslie se sont mariés en 2018. Les deux acteurs de Game of Thrones sont tombés amoureux pendant le tournage de la série.

La cérémonie religieuse a eu lieu à la Rayne Church. Quant à la réception, elle s'est déroulée au château de Lickleyhead, dont le père de la mariée, Sebastian Leslie, est propriétaire.

Brodée de fleurs à manches longues, un long voile de tulle et une couronne de fleurs dans ses cheveux détachés, la tenue de Rose Leslie était parfaite, tout comme celle de celui qui est maintenant son époux.

Kit Harington était très chic avec un pantalon gris, un gilet boutonné et une redingote. Plusieurs autres acteurs de la série étaient donc présents, parmi lesquels Liam Cunningham (Davos) et Peter Dinklage (Tyrion Lannister).

Nous avons eu un coup de coeur pour les tenues d'Emilia Clarke qui joue le rôle Daenerys Targaryen, de Maisie Williams (Arya Stark), et celle de Sophie Turner (Sansa Stark).