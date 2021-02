Du nouveau dans l'affaire Procureur Adou Richard contre Yodé et Siro

Les chanteurs Zouglou, Yodé et Siro, sont revenus sur cette fameuse affaire qui les a opposé, il y a quelques mois, au procureur Adou Richard. Les artistes affirment avoir de profonds regrets.

Yodé et Siro: "On avait voulu se rendre au bureau du Procureur pour lui présenter nos excuses mais..."

Après avoir sévèrement tancé le régime du président Alassane Ouattara dans leur titre ‘’On dit quoi‘’, extrait de leur tout dernier album dénommé "Héritage", les chanteurs Yodé et Siro sont revenus à la charge le dimanche 29 novembre 2020, lors d’un spectacle à Yopougon.

Se prononçant sur les manifestations meurtrières qui ont émaillé l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Siro a lancé des piques au président Alassane Ouattara et au procureur Adou Richard.

‘’Troisième mandat, le président ne respecte pas la loi; le procureur lui-même n’est plus procureur. Il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là ?", Allez dire au procureur Adou Richard, allez lui dire qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que des gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés‘’, avait lancé Siro.

Convoqués à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale, Yodé et Siro ont été gardés à vue puis jugés. À l'issue du procès, les zougloumen ont écopé d'une année de prison avec sursis et d'une amende de 5 000 000 de francs CFA.

Plusieurs mois après cette affaire qui avait suscité beaucoup de bruits à l'époque, Siro déclare avoir d'énormes regrets. ‘’Cette affaire avec Mr le procureur, il faut dire qu'on l'a regrettée et on continue de la regretter jusqu'aujourd'hui. Il fut un moment, pendant le jugement, on avait voulu se rendre à son bureau pour lui présenter nos excuses, mais malheureusement, il a refusé de nous recevoir et ça nous a énormément déçu‘’, a déclaré Siro lors de l’émission Life Talk diffusée sur Life TV.