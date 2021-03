Botafogo libère Salomon Kalou, l'Ivoirien prié de faire ses valises

Divorce consommé entre Botafogo et Salomon Kalou. L’international ivoirien s'apprête à quitter le club brésilien relégué en deuxième division, après y avoir passé six mois. Il aura disputé 27 matchs et inscrit un but.

Salomon Kalou - L’attaquant ivoirien va résilier son contrat avec le club brésilien

Arrivé au club en juillet 2020, l’ancien Lillois devrait quitter le club, relégué en D2 brésilienne, dans les prochains jours, avec une indemnité financière. Botafogo avait suscité de grosses attentes à son arrivée au Brésil où il devait y rester jusqu’en décembre 2021.

«Rapport qualité-prix, c’est une catastrophe. Il aurait dû être une référence technique indiscutable mais s’est avéré inutile», a taclé le journaliste Raphael Resende dans les colonnes de France Football. Malgré un contrat courant jusqu’en décembre 2021, l’ancien international ivoirien a été prié de se trouver une porte de sortie, Botafogo ne pouvant plus se permettre de prendre en charge son salaire, le plus élevé du club.

L’été dernier, Kalou a quitté le Hertha Berlin de manière acerbe à cause d’une suspension liée au Covid-19, mais Botafogo a accueilli sa nouvelle recrue à bras ouverts.

« Nous étions les joueurs les plus expérimentés, mais nous avons été propulsés dans un nouvel environnement, explique Kalou à BBC Sport Africa. Il y a une barrière linguistique et la façon dont le football est joué au Brésil est différente – c’est très individuel. Il faut faire la différence, raconte-t-il. Parfois, il faut beaucoup de physique et d’habileté dans de nombreuses situations individuelles. C’est moins tactique », ajoute-t-il.

L’Europe a laissé un goût d’inachevé à l’Ivoirien, après une dernière expérience qui s’est mal terminée au Hertha Berlin. Malgré une expérience difficile avec Botafogo, dernier du championnat et désormais relégué en deuxième division, Salomon Kalou ne sombre pas dans la « saudade » (« nostalgie »).

« Le Brésil, ce n’est que du positif ! J’ai 35 ans, bientôt 36… Je vis dans un pays de football, je joue au football, raconte l’ancien joueur du Losc. Je vais voir comment les choses se déroulent. Mais pour moi, c’est bon à prendre, je vais voir les opportunités qui se présentent à moi désormais pour la saison qui arrive », confiait-t-il à Rfi.

Botafogo, champion du Brésil en 1968 et 1995, retournera donc en Série B, où il a déjà joué en 2003 et 2015 et où il retrouvera un autre grand club du pays, Cruzeiro, qui a été relégué pour la première fois de son histoire en 2019 et qui a failli descendre un échelon plus bas cette saison.

Salomon Kalou, l'ancien joueur du Hertha Berlin passé par le LOSC, y a inscrit son premier but pour son nouveau club contre Corinthians, en septembre 2020 à Sao Paulo (2-2).