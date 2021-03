Côte d'Ivoire: L'international Serey Dié frappé par un malheur

Serey Dié Geoffroy est inconsolable actuellement. L’international ivoirien vient de perdre un de ses proches parents; et pas n'importe lequel: sa génitrice.

Serey Dié inconsolable

Serey Dié Geoffroy est incontestablement l’un des footballeurs les plus adulés du public ivoirien. Très combatif sur le terrain, le natif de Facobly, localité située à l’ouest de la Côte d’Ivoire, a gagné le cœur de nombreux Ivoiriens, surtout lors de la Can 2015 en Guinée équatoriale, remportée par les Eléphants de Côte d’Ivoire.

En plus d’être un excellent footballeur, Serey Dié est également un acteur clé du showbiz ivoirien. Grâce à son label de production Schama Prod, il accompagne la carrière de plusieurs artistes ivoiriens de renom comme celle de jeunes talents. La belle Josey, son ex copine avec qui il a eu un enfant dont ledit label porte le nom. Le groupe zouglou, Voix des anges (Vda), Bonigo du groupe Youlés, et le duo 2boys font partie de l’écurie du célèbre footballeur.

En ce debut de mois de Mars 2021, l'international ivoirien Serey Dié Geoffroy vient d'être visité par le deuil. L'homme a perdu sa génitrice le mercredi. Fortement attristé, le champion d'Afrique 2015 s'est exprimé via une publication sur sa page Facebook. ''Repose en paix, merci pour tout. Je salue PAPA'', a posté le milieu de terrain ivoirien de 36 ans.

Cette triste nouvelle devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions dont celle du blogueur ivoirien, Apoutchou National, qui avait récemment affirmé être le seul blogueur ivoirien à avoir un producteur en la personne de Serey Dié. A cet effet, le fils de l’actrice et comédienne Bleu Grigitte, a envoyé un message de compassion à son mentor.

''Papa, je viens d’apprendre la nouvelle quand j’ai fini mon direct (...) J’ai supprimé mon direct parce que je (ne) peux pas être en joie pendant que mon père pleure vraiment. (Je n') ai pas de mots. Je suis de coeur avec toi. Sache que je t’aime très fort mon vieux. Yako à toi, yako à mes petits-frères et mes petites sœurs. Que Dieu te fortifie. Courage à toi capitaine courage. Serey Die Geoffroy ️ je t’aime'', a réagi Apoutchou National sur sa page Facebook.