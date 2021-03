En plein love, Josey ne veut pas d'enfant avant le mariage

La belle charmante et talentueuse ivoirienne Josey s’est prononcé sur l’homme qui partage sa vie après son aventure avec l’international ivoirien, Serey Dié Geoffroy.

Josey ‘’ Mon homme a été beaucoup patient. Je l'ai fait beaucoup poireauté’’

Ce n'est plus un secret pour personne en Côte d’Ivoire. Le redoutable milieu de terrain ivoirien, Serey Dié Geoffroy et la belle chanteuse Josey ont entretenu une relation amoureuse qui a donné naissance à un magnifique garçon. Cette belle idylle a malheureusement été rompue en raison de certains malentendus entre nos deux célébrités.

Cependant, force est de constater que cette rupture n'a pas véritablement mis fin aux relations entre Serey Dié et Josey. Désormais, les anciens amoureux ont des rapports cordiaux. Pour preuve, le samedi 7 novembre 2020, l'international ivoirien qui célébrait ses 36 ans, a reçu un message assez particulier de son ex-dulcinée.

‘’ALPHONSO DE BARBÈS. C'est pour remuer essaim d’abeilles qui est arrivé. Mon cher Auhodu » c’est ton anniversaire. Est-ce que je suis en palabre avec toi ? (...)Tu vieillis einh. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. La Santé surtout, c’est le plus important et la Paix du cœur. Le reste, Ton DIEU gère. Profite bien de ta journée. Ah j’ai oublié. On dit y a COVID fort fort là bas… Reste bien à la maison‘’, avait écrit Josey sur Facebook et Instagram.

Cependant, Josey s’est engagée avec un autre homme. C’est en tout cas, ce qu’elle a confié à media-prime. "Mon homme a été beaucoup patient. Je l'ai fait beaucoup poireauter. J'ai parfois fouetté son orgueil. Mais il ne s'est pas découragé. Il a été très persévérant jusqu'à ce que nous commencions à communiquer. Il a le sens de l'humour. Il me couvre très souvent de cadeaux. ‘’ a-t-elle confié.

Ayant déjà eu un enfant avec l’international ivoirien, Josey compte en faire d’autres. Mais elle a posé une condition. ‘’ Les enfants, je compte en faire quatre (4). J'en ai déjà un. Pour faire les choses bien, mes trois autres enfants, je veux les faire dans le mariage. C'est-à-dire en étant légalement mariée" a ajouté la belle Josey.