Jeane Manson membre d'une secte pédophile, affirme Coline Berry

Jeane Manson, membre d'une secte ? Coline Berry accuse Jeane Manson. La fille de Richard Berry, invitée sur BFM TV, balance son ancienne belle-mère après avoir accusé son père d'inceste. " Elle fait partie des "Enfants de Dieu", une secte pédophile.

De graves accusations contre Jeane Manson qui partageait la vie de Richard Berry - Jeane Manson membre d'une secte

Coline Berry ne semble pas prête à pardonner son père. Jeudi matin, sur BFM TV, la fille de Richard Berry s’en est prise… à Jeane Manson.

La chanteuse de 70 ans ans, épouse de Richard Berry au moment des faits (au milieu des années 80), qui a toujours nié ces terribles "jeux sexuels" qu'ils avaient entre eux trois (et même avec Shirel, la fille de Jeane Manson).

Coline a pourtant réitéré ses accusations lourdes au sujet de l’interprète de "Avant nous dire adieu", en révélant même les preuves (SMS et témoignages) qu'elle a apportées aux enquêteurs.

"Je ne suis pas étonnée de son démenti, a-t-elle ainsi confié à la chaîne d'info. Elle fait partie des Enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l’inceste."

Shirel, sa fille, nie aussi les accusations mais Coline a aussi une réponse à ce sujet. "C’est sa mère, elle est loyale, mais je suis sereine vis-à-vis de la crédibilité de ce qu’elle dit."

Face à Bruce Toussaint, la cousine Marilou Berry a proféré de graves accusations contre Jeane Manson, qui partageait la vie de Richard Berry au moment des faits présumés.

Richard Berry et Jeane Manson ont été mariés de 1984 à 1986. Coline Berry met en cause son ex belle-mère, et n'avait pas hésité à interpeller Shirel, la fille de la chanteuse américaine.

Celle-ci a expliqué dans une vidéo que les accusations étaient fausses. En plateau, l'actrice de 45 ans n'a pas été surprise par de tels propos, assurant au passage que Jeane Manson était membre d'une secte.

"Elle fait partie des Enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l’inceste," a-t-elle confié. Et de remettre en cause la vidéo de Shirel : "C’est sa mère, elle est loyale mais je suis sereine vis-à-vis de la crédibilité de ce qu’elle dit là."

En février 2021, Coline Berry-Rojtman accuse son père d’inceste, lorsqu’il vivait avec la chanteuse Jeane Manson, de 1984 à 1986. Richard Berry dément, et dénonce "des mensonges, des accusations immondes".

Coline explique avoir participé à des jeux sexuels du couple à de multiples reprises. Des faits proscrits. Coline Berry-Rojtman a été entendue par les policiers de la brigade des mineurs de Paris jeudi dernier pendant près de sept heures.

Ce qu'elle ne dit pas, par pudeur, ce sont les années de troubles du comportement alimentaire dont elle a souffert –anorexie, boulimie–, les violences conjugales dont elle a été témoin enfant.

C’est aussi, dit-elle, pour la "petite Coline" qu’elle a finalement choisi de porter plainte contre son père. Jeane Manson membre d'une secte?