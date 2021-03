Université Félix Houphouët-Boigny: La vérité sur les primes des enseignants

Le non-paiement des primes de recherche du 4ème trimestre 2020 des enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), a fait les gros titres de la presse et des réseaux sociaux. Des enseignants et leurs organisations syndicales ont accusé nommément l'ex-président de cette université, Prof. Abou Karamoko, et le Directeur des affaires administratives et financières, M. Tebao Saint-Clair d'avoir détourné les primes.

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody: Primes des enseignants, fausses accusations de malversation

Des propos malveillants véhiculés par des déclarations publiques et autres tracts ont jeté le discrédit et porté atteinte à l'intégrité morale des autorités universitaires. Ces accusations graves portées sans preuve ont fini par faire réagir le Trésor public. En effet, une réunion s'est tenue le 02 mars 2021 dans les locaux de la Paierie générale du secteur parapublic (PGSP).

Au cours de cette rencontre, le Payeur général du secteur parapublic, Mme Ahoussy Lydie épouse Guibei, a expliqué aux différents représentants des enseignants, notamment ceux de la section Biosciences de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs (CNEC), la procédure de mise à disposition des subventions et règlements des dépenses.

Elle a affirmé que le non-paiement des primes, est simplement dû à la situation budgétaire déficitaire de l'université Félix Houphouët-Boigny dans les livres de la PGSP. Apportant ainsi un démenti aux accusations contre les autorités de l’université Félix Houphouët-Boigny. Mme Ahoussy Lydie épouse Guibei a annoncé également que le compte de l'UFHB a été crédité de la somme d’un milliard deux cent vingt-quatre millions (1millard 224 millions) le 02 mars 2021.

Et, à son tour, l’UFHB a déposé tous les états, pour paiement, sur les différents comptes des enseignants-chercheurs concernés par la prime de recherche le jeudi 04 mars 2021. Ce qui signifie qu’à ce jour, les enseignants ont perçu leurs primes.

Du côté des autorités universitaires, on espère seulement que les enseignants, après avoir reçu leurs primes, sauront, à travers leurs organisations syndicales, faire preuve de responsabilité et surtout de grandeur d'esprit en présentant leurs excuses aux personnes accusées à tort et injustement traînées dans la boue. C’est aussi cela, savoir être à la hauteur de sa charge.