Tonkpi: "Ceux qui ont cru que Mabri était fini, ont quitté la région"

Le dénouement des élections législatives de Mars 2021 dans le Grand ouest, a fini par tourner en faveur de l'Union pour la démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) et son président, Albert Mabri Toikeusse Abdallah.

Mabri Toikeusse signe son grand retour à l'Ouest de la Côte d'Ivoire

Parti de seulement 2 sièges à la dernière législation, Mabri Toikeusse s'octroie, depuis la nuit du 6 Mars, quelques 8 députés qui devront porter les couleurs de son parti. A Zouan-Hounien, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé, dimanche, la victoire du patron du parti arc-en-ciel avec un score de 71 % des suffrages exprimés.

A Danané, la CEI a également annoncé la victoire de l'UDPCI, avec un score de 40 % des suffrages exprimés. Ce qui ressemblait à un sérieux coude-à-coude entre l'UDPCI et le RHDP, s'est soldé par une victoire de l'opposition. Une performance rendue également possible grâce aux autres partis membres de la plateforme FPI-PDCI-GPS.

"Cette razzia de l'UDPCI dans le TONKPI symbolise sa suprématie que tous la lui reconnaissons. Un tel retour sur scène ne peut qu'être emblématique et profond de sens. Notre père Mabri " is back " !", se réjouit Angui Arsène, SG au secrétariat régional de l'UDPCI dans le TONKPI. Pour Flan Évariste, Député suppléant : "Ceux qui ont cru naïvement que Mabri ne valait plus un clou, ont quitté la région hier soir (le Samedi nuit) sur la pointe des pieds", a-t-il ironisé.

La victoire du président Mabri Toikeusse dans tout le TONKPI ressemble à un plébiscite qui confirme sa poigne et sa suprématie dans l'ouest ivoirien. Tel un Seigneur indéboulonnable, Albert Mabri Toikeusse revient au bercail pour confirmer ce qu'il y a toujours été : le ROI du Tonkpi.

Une correspondance de

Sony WAGONDA