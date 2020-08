Candidat en 2020, pourquoi Mabri fera du RHDP-Tonkpi, une bouchée

Président du Conseil régional du Tonkpi (ouest de la Côte d’Ivoire), Albert Mabri Toikeusse portera les couleurs de l’UDPCI à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Que vaut le RHDP dans le Tonkpi après le départ de Mabri Toikeusse?

Après une longue période d'hésitation, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) s'est finalement résolue à claquer la porte du RHDP parti unifié. Dans la foulée, le parti dirigé par l’ancien ministre de l'Enseignement supérieur a demandé à son président Albert Mabri Toikeusse de se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre à venir.

« Le Bureau politique, à l'unanimité, invite le Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri, président de l'UDPCI, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 conformément à l'article 22 alinéa 2 des statuts et règlements intérieur du parti », a décidé le Bureau politique qui a eu lieu le dimanche 02 août dernier.

Au RHDP, le Président Alassane Ouattara, répondant aux sollicitations des militants de son parti, a lui aussi, décidé de rempiler pour un troisième mandat présidentiel. Si le chef de l’Etat part avec une légère avance, au regard des acquis de sa décennie de gouvernance, il faut rappeler que les données de 2010 ne sont pas celles de 2020, comme a tenu à le rappeler Mabri Toikeusse lors de sa déclaration de candidature.

Le RHDP, ayant connu une profonde saignée ces dernières années, avec les départs de presque la totalité des partis membres fondateurs de l'alliance politique (PDCI, UPCI, UDPCI, Camp Soro). Aujourd’hui, il ne reste plus que le RDR qui forme le RHDP avec quelques transfuges des autres partis démissionnaires. Et c’est dans un contexte pareil que se déroulera la présidentielle d'octobre prochain.

Dans la région du Tonkpi, vaste de ses cinq (05) Départements à savoir Man, Danané, Biankouma, Zouan-Hounien et Sipilou, si on peut se satisfaire de la présence de deuxb (02) Ministres et de plusieurs cadres qui sont à la tâche et aux petits soins du Département de Man (Sidiki Konaté et Albert Flindé); un Ministre à Biankouma et Sipilou (Vagondo Diomandé) ainsi que des Cadres qui sont présents et actifs avec leurs moyens de bord; il n'en est pas de même pour le Département de Danané.

Face à Zouan-Hounien qui a eu la chance de bénéficier des largesses du tout puissant Ministre de tous les temps, Albert Mabri Toikeusse, mais qui aujourd'hui a quitté le navire RHDP, Danané reste déshérité en dehors de l'intervention de ses Élus locaux, réduits à leurs maigres moyens et sans grand soutien de la part de la direction du parti au pouvoir.

Cette situation est d'autant plus triste qu'avec la candidature de Mabri Toikeusse dont la région du Tonkpi est le fief, le RHDP risque de mordre la poussière si les principaux acteurs du parti ne sont pas dès lors dotés de moyens conséquents. Le Maire et délégué départemental RHDP, Dr Ouattara Lancina, le député Diety Félix et leur jeune frère Ibrahim Ben Bamba, délégué communal associé RHDP, ont certes la volonté de bien faire, mais face aux enjeux électoraux à venir (RHDP sans Mabri dans le Tonkpi), la direction du parti devrait penser à les rendre un peu plus "forts" sur le terrain.

«Les cadres de la région, issus du RHDP (...) ont investi le terrain pour mobiliser les militants à établir leurs pièces d'identité et à se faire enrôler sur la liste électorale. Malgré leur bonne foi, ils se heurtent à un Mabri Toikeusse plus robuste et financièrement plus posé, prêt à faire mordre la poussière au RHDP», a alerté récemment un cyberactiviste proche du RHDP.

Selon un responsable du parti, la recomposition du paysage politique en Côte d’Ivoire met véritablement aujourd'hui la région du Tonkpi face à de grands défis à relever devant tous les Partis politiques et surtout le FPI, pour le repositionnement du RHDP dans la Région. Mabri pourra peut-être perdre partout ailleurs mais jamais dans sa région d'origine, surtout pas dans sa ville maternelle qu'est Danané.

Il mettra certainement les bouchées doubles pour faire mordre la poussière à son plus grand rival qu'est devenu le RHDP. "Il est donc temps et grand temps pour la haute Direction de notre grand parti le RHDP de mettre au centre des réflexions, la problématique de la Région du Tonkpi en général et singulièrement celle des Départements de Danané et de Zouan-Hounien", suggère un responsable local.