Affaire viol: Abdoulaye Traoré dit Ben Badi a-t-il dormi à la MACA ?

L’ancien international ivoirien, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, est cité dans un scandale sexuel qui alimente la toile depuis le lundi 08 mars 2021. Ce qui est arrivé à l’ancien feu follet de l’Asec Mimosas.

"Ben Badi est à la Maca mais on essaie de voir..."

Dans une vidéo qui circule sur la toile depuis lundi, une activiste répondant au nom de Maalika l'impacteuse, a annoncé que l’ancien international ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, champion d'Afrique 1992 avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, a été déféré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA ) pour des faits de viol aggravé sur une jeune femme de 19 ans.

A en croire l'activiste, la victime a avoué avoir eu une première relation sexuelle consentante avec l'ex footballeur mais ce dernier l'a ensuite forcée à avoir d'autres rapports sexuels alors qu'elle n'en voulait plus.

''Il a envoyé la jeune fille à Bouaké, et quand ils sont arrivés, ils ont eu un premier rapport consentant, et c'est après cela, elle est partie voir ses cousins. À son retour, Ben Badi est tombé en transe... et il a commencé à la frapper ; il l'a trimbalée du hall de l'hôtel jusqu'à la chambre ; il l'a bastonnée et il a fait d'elle ce qu'il en voulait '', a expliqué Maalika l'impacteuse.

Une information démentie par l’ancien joueur qui a affirmé à certains médias, être chez lui à domicile. ‘’Il a indiqué à des confrères qu'il était chez lui et que le soir (lundi, ndlr), il les invitait à manger pour démentir l'info. Au moment de dîner, le numéro du Mouton d'Or (son surnom) ne passait plus. Tous se sont alors rendus à l'évidence‘’, rapporte le confrère abidjansports qui confirme que l’ancien footballeur est effectivement écroué à la Maca depuis lundi. ‘’Il est à la Maca mais on essaie de voir...", a confirmé une source proche de l'ancien joueur.