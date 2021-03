Hamed Bakayoko décédé: Les artistes pleurent la mort d'un mécène

Les hommages se multiplient pour le premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne.

Pluie d'hommages pour le Premier ministre Hamed Bakayoko décédé

Hospitalisé depuis quelques jours à l'Hôpital américain de Paris, puis transféré en urgence en Allemagne dans la matinée du 6 mars, le premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 à l’âge de 56 ans.

"Mes chers compatriotes, Notre pays est en deuil. J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de La Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer'', a informé le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara.

La nouvelle du décès du député de Séguéla et maire d'Abobo, suscite une vague d'hommages. Ce sont d'abord, les enfants de feu Dj Arafat, qui ont posté un message sur la page Facebook de leur défunt père.

''Nos pensées vous accompagnent durant ce moment difficile. Puisse votre peine s'apaiser. Maman Yolande, Karl, Yohann, Yerim, Maya! Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Bien que la vie soit maintenant assombrie par la douleur, gardez à l'esprit s'il vous plaît que nous les enfants de Feu DJ ARAFAT seront toujours là pour vous, comme vous l'avez été pour nous. Nous t’aimons papy Hamed BAKAYOKO. Merci de nous avoir aimés comme tu as aimé notre père'', ont-ils écrit.

De nombreux artistes ivoiriens ont également rendu hommage à Hambak. On peut citer notamment Kerozen Dj, Molare, Bebi Philip, Serge Beynaud, Safarel Obiang et Debordo Leekunfa.

''Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tonton, tu as laissé une trace indélébile et bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Ton sourire et ta bonne humeur imperturbable ne laissaient personne indifférent. Tu étais le tonton, le papa, le grand frère que tout le monde aurait aimé avoir. Mes condoléances les plus sincères à la magnifique famille que tu as laissée. Merci d’avoir montré le chemin. Nous appartenons à Allah et c’est vers lui que nous retournerons'', a posté le rappeur français Maitre Gims.