Mort d'Hamed Bakayoko, Alpha Blondy désemparé: ''C'est absurde''

Le chanteur reggae Alpha Blondy, dans un message publié sur sa page Fcaebook, a rendu un vibrant hommage au Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne.

Alpha Blondy: ‘’Que Dieu le prenne dans ses bras et lui accorde un repos paisible’’

La nation ivoirienne est en deuil. Le Premier ministre Hamed Bakayoko est décédé le mercredi 10 mars 2021. Agé de 56 ans, le maire de la commune d’Abobo n’a pas survécu à cette terrible maladie pour laquelle il avait été hospitalisé il y a quelques jours à l’Hôpital militaire de Paris, avant d'être transféré en Allemagne dans la matinée du samedi 6 mars dernier.

L’annonce de sa disparition suscite de nombreuses réactions dont celle de la star mondiale du reggae, Alpha Blondy, qui n’arrive toujours pas à croire que Hambak s’est éteint à jamais.

‘’…Tu es parti mon jeune frère. Impossible pour moi de parler de toi au passé. Une âme si pleine de vie, dynamique et passionnée dans un corps imposant et solide... On dit que tu t’es éteint toi, notre Etoile d’Etat... Absurde, une Etoile ne s’éteint jamais ! Elle scintille à l’infini...‘’, a indiqué l'artiste dans un long message posté sur les réseaux.

Poursuivant, Alpha Blondy s’est remémoré quelques souvenirs qu’il garde du défunt Hamed Bakayoko. ‘’Dans les années 1972/73, avant mon départ aux Etats-Unis, nous étions ensemble au quartier Habitat Extension, nous étions jeunes et la tête pleine de rêves... Je suivais ton parcours d’exception et je ne te cache pas mon immense fierté. Tu m’as fait ce cadeau d’officier notre mariage avec Aelyssa Darragi, le jour le plus lumineux et riche en émotions de toute ma vie. Je ne te remercierai jamais assez de m’avoir offert ce goût de paradis. Je suis heureux également que tu aies pu faire ton pèlerinage à la Mecque...‘’, a ajouté Jagger qui est revenu sur les nombreuses qualités de l'ancien chef du gouvernement.

‘’Médiateur entre tous les partis politiques, homme de consensus entre les riches et les pauvres, rigoureux et travailleur… Généreux de cœur, tu offrais gîte et couverts pour les sans abris. Tu n’hésitais pas à te substituer en Père des orphelins et fils de la veuve...Défenseur de la jeunesse, protecteur des minorités, bon vivant et ami des artistes. Un monument, une force, un torrent d'énergie, tu savais comme personne t’adresser aux foules et faire exploser l’applaudimètre. Mais au-delà de ces immenses qualités, il y avait le respect de son prochain, l'humilité de celui qui écoute, la sincérité et l'authenticité de l'homme fait de compassion et en qui on pouvait avoir confiance...‘’, a-t-il renchéri, tout-en s’inclinant devant la mémoire de l’illustre disparu.

‘’Aucun mot ne pourra consoler Maman Yolande et ses enfants, mais sachez que des milliers de Yako et de prières vous accompagnent. YAKO...... Merci Hamed pour ton Amour et ton Abnégation. La vie est d’une puissante fragilité…Un géant au cœur tendre vient de se coucher pour l’éternité après avoir mené son plus rude combat. Que Dieu le prenne dans ses bras et lui accorde un repos paisible. Adieu mon jeune frère‘’, a-t-il conclu.