Après la coréenne, Aelyssa Darragi, la tunisienne, épouse Alpha Blondy

Après son mariage religieux qui a eu lieu jeudi, l'artiste reggae Alpha Blondy a conduit la belle Aelyssa Darragi devant le maire Hamed Bakayoko samedi dernier.

Alpha Blondy et Aelyssa Darragi se sont dit ''oui'' devant le maire

La belle Aelyssa Darragi, d'origine tunisienne, est celle avec qui le célèbre artiste reggae, Alpha Blondy, partage sa vie depuis quelques mois. L'auteur du titre à succès ''Fanta Diallo'' a officialisé cette relation le dimanche 2 avril 2019, en pleine célébration de la fête de Pâques. "Bon Paquinou. Joyeuses pâques. J’ai caché le plus précieux des œufs dans mon jardin", avait écrit Alpha Blondy sur son profil Facebook.

Quelques mois après l'officialisation de cette relation, la belle Aelyssa a donné naissance à un petit garçon. Celle-ci n'avait pas non plus manqué de publier un joli message d'amour à l'endroit du père de son nouveau né. "L’Univers m’a comblée toute cette année en me faisant grâce du grand amour dont je rêvais, du meilleur ami que je puisse imaginer, du confident de tous les instants. J'ai vécu cette divine aventure qu’est la grossesse, 9 mois en parfaite forme pour ensuite mettre au monde si facilement et sans douleur. Une année faite tout en idéal qui se termine dans un feu d’artifice de bonheur avec la naissance du «prince bleu, le petit prophète, baby Jagger, le divin messie” avait-elle écrit sur son compte Facebook.

En dépit de l'opposition de certains enfants de l'artiste, qui n'approuvent pas la nouvelle relation de leur père, Alpha Blondy a décidé de passer aux choses sérieuses en célébrant son mariage religieux le jeudi 20 février 2020 à la grande mosquée de la Riviera 2 et ensuite, deux jours après, le mariage civil, officié samedi dernier à Sofitel Hôtel Ivoire par le maire de la commune d'Abobo, le Ministre d'État, Hamed Bakayoko, en présence de plusieurs personnalités de haut rang dont la ministre Kandia Camara et son époux, l'ambassadeur Inza Camara.

Ce mariage d'Alpha Blondy avec la belle Aelyssa Darragi prouve que la coréenne Ran Young Hong-Koné n'est effectivement plus l'épouse de l'icône du reggae.