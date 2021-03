Hamed Bakayoko décède, Tina Glamour: ''Je n'ai plus personne''

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour a affiché sa tristesse après la mort du premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko.

Tina Glamour à Hamed Bakayoko: ‘’Tu m’as honorée pendant qu’on me crachait dessus’’

Ce n’était un secret pour personne. Hamed Bakayoko était très proche du roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Quelques jours après le décès du Beerus Sama en août 2019, le maire de la commune d’Abobo, avait promis de toujours être aux côtés de la famille de l’artiste.

« Je suis "le père" d'Arafat et je le demeurerai pour sa famille, sa mère et ses enfants... Je serai toujours là comme un vrai père pour les accompagner. Ce que je souhaite, c’est que sa mort nous unisse davantage», avait déclaré Hamed Bakayoko qui a, par la suite, offert une villa à la veuve Carmen Sama et une autre à la mère de Dj Arafat, Tina Glamour.

Réceptionnant les clés de sa maison en décembre 2019, Tina Glamour n’avait pas manqué d’exprimer sa profonde gratitude à l'endroit de son bienfaiteur. « Je suis dans une joie immense. Je tiens à remercier le ministre Hamed Bakayoko, un grand homme de parole qui a toujours cru en Ange Didier Houon, mon enfant Dj Arafat. Aujourd’hui, il est venu effacer mes larmes financières parce qu’une maison, ce n’est pas rien. J’ai tellement payé les loyers pendant des années, et DIEU m’a fait grâce en touchant le cœur de ce monsieur. J’ai fait cette vidéo pour dire que j’ai reçu ma villa… c‘est trop beau, vous voyez, le ministre n’était pas obligé de le faire mais il m’a demandé ce que je voulais. Je ne suis pas en âge de porter la canne mais aujourd’hui j’ai un chez moi grâce au ministre Hamed Bakayoko», avait-elle déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Un peu plus d’un an après la mort de son ‘’fils’’, Hamed Bakayoko s’est lui aussi éteint à jamais le mercredi 10 mars 2021 à l’âge de 56 ans. Une disparition qui attriste profondément Tina Glamour. ‘’Tu m’as honorée pendant qu’on me crachait dessus. Je n'ai plus personne pour m'appeler la Spendja. Eh! j'ai mal. yakooo à sa famille éplorée‘’, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.