Arrivée de la dépouille d'Hamed Bakayoko à Séguéla, la ville en émoi

Décédé le 10 mars dernier, Hamed Bakayoko sera inhumé, vendredi, à Séguéla, sa ville d'origine. La levée de corps du Premier ministre de Côte d'Ivoire a eu lieu, ce jeudi, à Ivosep à Abidjan, et sa dépouille héliportée sur la terre de ses ancêtres.

Hamed Bakayoko, pleurs et lamentations se mêlent sur la terre de ses ancêtres

10 mars 2021, c'est le cataclysme en Côte d'Ivoire après l'annonce du décès d'Hamed Bakayoko des suites d'un cancer fulgurant au foie. Ce décès du chef du gouvernement ivoirien intervient seulement huit mois après celui de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, la Première Dame, Dominique Ouattara, et bien de leaders de la classe politique ivoirienne, ont rendu un vibrant hommage au Golden Boy, avant qu'un programme des obsèques ne soit concocté. Un deuil national de huit jours a été décrété par le chef d'Etat. Aussi, le mercredi 17 mars 2021, un hommage de la Nation a été rendu au défunt chef du gouvernement de Côte d'Ivoire au sein du palais présidentiel d'Abidjan Plateau, avant que des artistes ivoiriens et africains n'offrent une animation artistique, au stade d'Ebimpé, en hommage à leur parrain et mécène.

Après cette veillée riche en sons, en lumières et en émotions, a eu lieu la levée de corps du désormais ancien chef du Gouvernement de Côte d'Ivoire à Ivosep, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Et ce, en présence du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), ainsi que de nombreux membres du gouvernement, des cadres du parti unifié et bien d'autres acteurs de la scène politique ivoirienne.

Après cette levée de corps, la dépouille d'Hamed Bakayoko a été transférée par hélicoptère à Séguéla, où ses nombreux parents sont encore sous le coup de l'émotion et ont du mal à réaliser que leur député retourne vers ses mandants, les pieds devant. Aussi, tout au long du circuit qui part de l'aérodrome de Séguéla, où l'hélicoptère a atterri, jusqu'au centre ville, où le cortège funèbre s'est ébranlé pour faire le tour de toute la commune, c'était une population en pleurs. Larmes et cris de détresse se mêlaient aux sourates et autres interrogations sur ce qui a bien pu se passer pour que le cataclysme s'abatte sur cet illustre fils du Worodougou, qui était pourtant promu à un bel avenir.

Chef du Gouvernement, ministre de la Défense, Député de Séguéla, Maire de la commune d'Abobo et parrain du showbiz ivoirien, Hamed Bakayoko, ce mécène et philanthrope, dont les éloges sont chantées, aussi bien au sein de son parti, le RHDP, que dans l'opposition, aura marqué son temps en 56 ans et 2 jours de présence sur la terre ivoire.

A noter que lors du conflit ivoirien né de la contestation du troisième mandat d’Alassane Ouattara par l’opposition ivoirienne, c’était encore le chef du gouverment de Côte d’Ivoire qui a conduit le dialogue politique auquel le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié, le Front populaire ivoirien (FPI) de l’ex-chef d’Etat Laurent Gbao, ainsi que les coalitions politiques qui les soutiennent, ont eu un des échanges avec le gouvernement ivoirien pour aplanir les divergences et aller à des élections législatives apaisées.