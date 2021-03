Zouglou: Lunic condamné à 2 mois de prison pour faux et usage de faux

Mauvaise nouvelle pour le chanteur zouglou, Lunic, qui était devant le juge d'instructions vendredi 19 mars 2021. Ce qui a été décidé.

Lunic passera encore deux mois en prison

L'artiste zouglou Nguessan Jean-Jacques, plus connu sous le sobriquet de Lunic est au coeur d'une vive polémique qui alimente la toile depuis plusieurs jours.

En effet, l'auteur du titre à succès ''Abidjan est risqué'' a été épinglé en possession d'un passeport français avec lequel il tentait de rejoindre la France depuis l’aéroport Félix Houphouët-Boigny.

Un passeport frauduleux avec lequel l'artiste avait déjà réussi à voyager. Malheureusement pour lui, cette dernière tentative n’a pas été à son avantage puisqu'il a été pris par la police.

Il a ensuite été conduit le lundi 15 mars 2021 à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) où il a passé 4 nuits avant d'être présenté vendredi devant un juge d'instruction.

Le verdict est finalement tombé et le Zougloumaker a été condamné à 2 mois de prison ferme pour faux et usage de faux.

Les faits étant déjà accablants pour Lunic qui a été pris en flagrant déli, sa défense n’a pu le tirer d'affaires. Et il passera donc ses deux prochains mois à la Maca en qualité de nouveau pensionnaire.

Cette information devenue virale sur les réseaux sociaux, a bien évidemment suscitė la réaction de plusieurs internautes dont la plupart part, se sont tout de même réjouis de cette sentence qui aurait pu être bien plus lourde.

''Lunic, tu as vraiment merdé sur ce coup là. Pour faire passeport, c'est combien et puis toi un artiste respecté comme ça, tu voyages avec un faux passeport. Tu as eu la chance que ce n'est pas en France qu'on t'a pris. Sinon la sanction allait certainement être plus lourde. J'espère que tu vas arrêter ça après ces deux mois que tu vas passer en prison'', a commenté un internaute.