Couper-décaler: Fatigué des critiques, Serge Beynaud règle ses comptes

L'artiste Couper décaler Serge Beynaud, dans une publication sur sa page Facebook, a répondu à ses détracteurs qui estiment qu'il n'est pas un bon chanteur.

Serge Beynaud: ''Je suis mon chemin, mes fans sont avec moi, c’est le plus important''

Serge Beynaud est incontestablement l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, et plus particulièrement du Couper décaler.

Il a débuté sa carrière en tant qu'arrangeur pour plusieurs artistes ivoiriens. Mais c'est en 2009 qu'il se lance sous les projecteurs avec sa chanson Kouma lébé, qui a connu un véritable succès.

Il a ensuite dévoilé plusieurs chansons qui ont été adoptées par les mélomanes d'ici et d'ailleurs. On peut citer notamment les titres Corrigé corrigé, Tchokora, Coupé Décalé, Loko Loko et bien d'autres.

Considéré comme le principal concurrent de feu Dj Arafat, Serge Beynaud a créé son propre label de production qui a révélé de nombreux jeunes artistes ivoiriens. On peut citer entre autres Mike Alabi, Salvador Plaisir, Ramses Tchikaya et bien d'autres.

Depuis la tragique disparition du Beerus Sama, Serge Beynaud poursuit en toute discrétion sa carrière musicale. Il dévoile par moments quelques chansons qui sont fort appréciées par les mélomanes.

C'est le cas de la chanson intitulée ''Ye dja'' dévoilée en décembre 2020 et qui cumule plus de 3 millions de vues sur YouTube.

A l'instar de toutes les célébrités, Serge Beynaud n'échappe pas aux critiques. Dans un message publié sur sa page Facebook, dimanche, l'artiste a réglé ses comptes avec ses détracteurs.

''Beynaud chante quoi même! Ooor Beynaud tu chantes rien de bon! Oui je ne suis pas un chanteur et je ne l’ai jamais revendiqué. Je me considère comme un « ambianceur », parce que pour moi, le coupé décalé se résume à ça: Ambiance (animation, danse)!! Donc pourquoi chercher loin ce qui est tout près'', a-t-il indiqué.

Puis d’ajouter: ''Va sur google, regarde nos différents palmarès et dis moi à part Dj Arafat, qui d’ailleurs a fait plus d’ambiance que de chansons à thème tout au long de sa carrière? Quel « vrai chanteur » du coupé décalé a accompli ce que moi « faux chanteur » ai accompli? Ce n’est pas pour minimiser le travail des autres mais c’est un fait! Le tout n’est pas de faire l’unanimité mais de croire en ses convictions et jusque-là les miennes ne m’ont pas trahi. Je suis mon chemin, mes fans sont avec moi, c’est le plus important. Chacun écrit son histoire...'', a-t-il prévenu.